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2019年7月31日星期三
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Watch Out：戰鬥時刻 復刻傳奇軍用表
Watch News：呼應登月50周年 漫步月球321機芯再現
Gadget：實測：鬧市連接黑點無斷線 日系真無線耳機 聰明降噪
其他選擇：丹麥耳機升級 減信號延遲
戲迷之家：走進唱盤硬件世界
四季皆宜 360度零遮擋 輕鬆登杓子 睇無敵富士山景
Interest：與魔鬼同游 邀小丑共舞 潛入香港水底 忘卻煩憂
潛水裝備
水底攝影
海洋生物百態
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海洋生物百態
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【明報專訊】香港三面環海，水域達1650平方公里，孕育近6000種海洋生物，Alan就曾在這廣闊水域拍攝到不少美麗畫面。
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