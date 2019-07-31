Interest：與魔鬼同游 邀小丑共舞 潛入香港水底 忘卻煩憂

在廣闊無邊的海洋潛行，對每名潛水員有不一樣的魅力。「有人喜歡拍攝海洋生態，有人想學打魚，有人純粹想找個興趣學習。我則因為喜歡海、喜歡珊瑚，可以在同一個潛點發掘到好多gimmick，後來更鑽研水底攝影。」有14年潛水教練經驗的溫尚諭（Alan）說。

自 2002 年起初嘗潛水，Alan 便着迷於千奇百趣的海洋世界，遂於2005年考牌成為潛水教練。頭帶上的「大獅」二字是他的別名，既因為其一頭攣髮像獅子，亦比喻其大師級潛水技術。雖「潛」過五湖四海，他卻強調在香港多潛水，才是改進技巧和累積經驗的不二法門，「只靠出trip玩，技巧不會穩定。你去菲律賓潛水只有數天，warm up得來旅程已過了一半」。好在，香港海洋資源豐富，海域內的潛水活動自1960年代開始發展，及至千禧年左右，由於裝備價錢下調，潛水這門嗜好變得平民化。Alan稱，現在香港域內潛點多達數十個，當中景色最美的潛點要數香港東部的海下沉船、東平洲、火石洲、果洲，以至南部蒲台群島之一的宋崗。

不同潛水牌 可潛不同深度

Alan自言，現時生活大部分時間都奉獻給潛水，像訪問當日的「閒日偷跳」活動，亦即選個平日的日子，呼朋喚友在香港域內潛水。在星期四一大早，記者便跟Alan及其他潛水伙伴到西貢坐船到尖洲。當日的潛水分尖洲及赤洲兩站，尖洲水域有個透光天然洞穴，洞穴外是懸崖削壁，水中卻佈有軟珊瑚、海百合、海兔、龍蝦、八爪魚等生物，讓人有置身奇景的感覺。赤洲則以整片連綿的黑珊瑚見稱，兩地生態環境均非常豐富，唯Alan特別提醒尖洲洞穴險要，要靠富經驗的導潛帶領潛入。

採訪當日天陰，卻無礙大家的潛水雅興。Alan說：「今日吹4級至5級風（蒲福氏風級），算大風，但現在吹西南風，香港東部受風程度低，估計不太影響水中情况。」潛水員素來聽「天」由命，雷雨不適合下水，風大亦會導致水質混濁，不宜潛水訓練，他們亦需因應不同月份及季候風選擇潛點。「整體而言，香港潛水季節由3月橫跨至10月，當中又以3月至5月、9月尾至10月的水質較清澈。」至於水溫較低的11月至2月，本地潛水愛好者多數會到國外潛水，遠征異國水域。

在魚排穿上潛水衣、佩戴好重重裝備，大家便與各自的潛水伙伴（buddy）互相檢查裝備，再坐快艇到目標潛點下水。為求安全，潛水認證機構都要求潛水員結為二人或以上一組的buddy互相照應。「落水前，要互相檢查裝備有無甩漏，氣樽有無氣，在水底也要守望相助。」Alan形容buddy關係密切，所以潛水員圈子相當親密、和諧，「大家如兄弟姐妹般親切，十幾年老友維繫至今」。

潛水時要遇見想看到的海洋生物，固然講求運氣，但最重要的還是靠潛水員多方面的知識。首先，要有潛水資格就要考潛水牌，而潛水又分為技術潛水和休閒潛水。Alan解釋，技術潛水員所潛深度可超過40米，但上水時需分階段減壓停留；休閒潛水深度則不可超過40米，潛水員多數在10多至30米水深範圍活動，每次潛水時間約50至60分鐘，可每天潛水數次而不需做減壓，包括Alan在內的一般潛水愛好者皆是休閒潛水。休閒潛水員需先考初階的「開放水域潛水員」（OW）牌照，通過理論考核，以及在平靜水域和開放水域的技術訓練，最深可潛18米。具備相當能力及經驗後，再考高一級的「進階開放水域潛水員」（AOW）牌照，可潛得更深，至30多米。

訓練水中安全 淡定處理事故

Alan認為，潛水最難的是要學習在水中遇上意外時如何保持鎮靜，「例如面鏡被buddy刮到、撞到、被水流冲走，人就會驚慌，有可能錯誤用鼻吸氣引致遇溺，甚至衝上水面導致危險。潛水課程有24項潛水技巧，教曉潛水員淡定處理事故」。如練習無面鏡潛游、在水中卸下並重新佩戴裝備，才可包保在水中萬無一失。

具備基本資格後，不斷累積潛水經驗，熟習海洋生態，始能了解海洋生物習性及其出沒地點，「在水底要懂得用指北針導航，了解每個深度會有不同生物，還要預計潮汐漲退對水流的影響」。如今Alan每帶朋友造訪一個潛點，都會定下幾個計劃和路線，在幾次潛水之間調整策略，務求把珍稀的海洋風光盡收眼底。

這回尖洲及赤洲「偷跳」，潛水員分成兩隊進發，除了觀賞到連綿的黑珊瑚、胭脂魚群、海蘋果、八爪魚，有人遇到三周都逗留在原位產卵的海兔夫妻，有人則意外地遇上魔鬼魚，又與長約一米的印魚擦身而過，讓他們大呼過癮。對潛水愛好者而言，每次潛水都是一次探險，「浮」穩陣腳、設好裝備，大海總會給你出乎意料的驚喜。

文：宋霖鈴

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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