四季皆宜 360度零遮擋 輕鬆登杓子 睇無敵富士山景

每年七月初至九月中，是「日本一」富士山的登山旺季，因為夏季時富士山上的積雪溶解，經4條主要山路攻頂會較安全，再加上沿途可供休息及補給的山小屋只會在這段期間營業，所以一般登山者都會選擇在山梨縣及靜岡縣縣政府「開山」期間登山。至於開山期間以外的時間，雖然並非不可登山，但登山者就要有豐富的攀登雪山技術及裝備才可應付，否則存在一定風險。

富士山高3776米，即使在開山期間登上富士山，也要有頗多準備，例如要提前兩三個月搶訂山小屋過夜休息，以及按醫生指示，有需要時服食藥物，減少高山反應發作的風險。如果旅程中會在河口湖一帶逗留，又想登高看風景，不妨考慮同樣於山梨縣內的杓子山。

關東「富士見百景」之一

杓子山位於富士山的東北方，剛好在富士吉田市、都留市及忍野村的交界。它的海拔高度為1597.6米，屬於日本關東地區「富士見百景」（即可看見富士山的100個景點）之一。杓子山的吸引之處，除了山頂擁有360度無邊靚景，一年四季都適合登山之外；更因為山頂一口「天空之鐘」，令不少行山人士都愛登杓子山許願。

登上杓子山的路線不少，當中以「不動湯旅館」起步的路線最短及最容易，原路來回距離大約7.1公里，路况相當天然，上山的後半段路的路況頗為陡斜、地面沙石稍為鬆散，所以最好穿著具有良好防滑能力的行山鞋或越野跑鞋，同時帶備行山杖及手套，有需要時可支撐身體及拉着樹幹上落。整條路線輕鬆慢走，約4小時內可完成來回路程。

慢行登山來回只需4小時

如果是自駕遊，大可驅車由富士吉田市前往山腰的不動湯旅館，停車在旅館外的登山駐車場然後起步，另亦可乘搭的士前來，離開時再託旅館安排的士。自駕人士應會發現不動湯旅館後方仍有車路上山，Google Maps的導航地圖更有可能指引你繼續前進，但由於道路缺乏維修保養，相當破爛，除非駕駛的是越野四驅車，否則千萬別駛進去，以免像筆者一樣被困在中間，一度進退失據。

由駐車場起步，先沿破爛的車路前進，約行10分鐘便會來到一個分岔路口。沿右邊平坦的山路一直走，便可到達供登山人士過夜的無人山屋。山屋外長滿了不同顏色的繡球花，夏季時花開處處，延綿數十米，非常壯觀。從山屋左邊的山徑上山，只要跟着綁在樹上的粉紅色絲帶前進，很快又會接回剛才的車路。不過，由這裏開始，由於已是禁止一般車輛行駛的路段，所以路面狀况相當良好，可一直沿平緩的坡道走到盡頭，跟着往大権首峠方向前進。

山頂「天空之鐘」讓人敲鐘許願

走到大権首峠的空曠處觀望，其實已可看到富士山及旁邊的忍野村平地，建議先在這地方稍事休息，因為往後的山徑會變得陡斜，雖然離山頂只剩下約600米路程，但就要連續攀升海拔300多米，非常考驗行山人士的體能。不過，抵達山頂一刻便會覺得非常值得，因為山頂的景觀非常開揚，360度沒有遮擋，可以清楚看到富士山的美態及四周的景色。而山頂特別設有一個吊鐘裝置，上面除了有杓子山海拔1597.6米的金屬牌匾，更可讓行山人士敲鐘許願，由於它的位置很高，所以被稱為「天空之鐘」。

離開時，最好原路折返。山頂雖然另有一條指向高座山的山徑同樣可走回不動湯旅館，但難度非常高，不單止斜及長，腳下泥土亦鬆散且滿佈碎石，很易跌倒受傷。這條山徑其實是日本最有名氣的超級越野賽UTMF（Ultra-Trail Mt.Fuji）其中一段路線，除非訓練有素，又打算報名參加這項賽事，否則千萬不要胡亂試走。原路回到不動湯旅館（https://www.fudouyu.jp），大可考慮在旅館浸浴消除疲勞，收費為1000日圓（約港幣72元）。

每年8．8 忍野八海祭賞煙花

除了在山上欣賞富士山的景色，位於富士吉田市旁邊的忍野村，亦有一個欣賞富士山美景的旅遊熱點──忍野八海。忍野八海並非有8個海景，它是由8個池塘組成的湧泉群，分別為湧池、濁池、鏡池、銚子池、菖蒲池、底抜池、御釜池及出口池，自古以來被當作「神之泉」崇拜，其中出口池距離較遠，徒步來回約需半小時。忍野八海的泉水源自富士 山，山上的雨水及積雪融解後便會滲入山中，經過濾後成為清澈的地下水，其中一路由忍野八海一帶湧出，據說以往泉水相當充沛，隨便挖開地面都會有泉水流出，是為附近地區農民日常生活及耕作重要的水源。

天氣好時，遊客便可在這裏看到富士山的景色，而在每年8月8日，忍野村更會舉辦盛大的忍野村八海祭，整天都會有打鼓及盆舞表演，晚上更有煙花大會。如要前往忍野八海，可於河口湖或富士山車站前乘搭往「內野」方向的富士急行巴士，並於「忍野八海站」下車。

巴士路線查詢：http://bus-tw.fujikyu.co.jp/

■旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

匯率：100日圓約兌7.2港元

機票：全日空八月搭乘經濟艙來回東京及香港，票價由6052元起(含稅及附加費)，詳情可瀏覽https://www.ana.co.jp/

交通：新宿前往富士山河口湖，可乘高速巴士或富士回遊JR特急列車，車程同樣約1小時50分。由富士吉田市前往不動湯旅館，無巴士直達，只可自駕或搭的士

查詢：www.fujikyu-railway.jp/

■由我帶路

首先在iOS或Android手機上安裝ViewRanger活動紀錄程式，登記成為會員後，只要在瀏覽器上輸入連結（https://bit.ly/2Z1udSH），或用手機掃描QR code，手機系統就會自動打開ViewRanger網站，這時再點選Open in the ViewRanger App，就可以程式開啟及下載備有衛星定位的路線資料，去到當地再開啟這條路線，就可跟着衛星導航指示行山。此外，亦可在應用程式內搜尋「Ming Pao」用戶，就可檢閱以往曾介紹的路線資訊。

文：WongYim

編輯：陳志暘

電郵：lifestyle@mingpao.com