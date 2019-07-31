Gadget：實測：鬧市連接黑點無斷線 日系真無線耳機 聰明降噪

自家研發晶片 改善斷線

日系真無線耳機近年頗受用家關注，例如NUARL、AVIOT兩個新興品牌，除了連續播放時間較一般真無線耳機長，連接能力相對穩定，甚少斷線。最近，另一日系大品牌Sony亦推出旗下第3款真無線耳機WF-1000XM3，是2017年推出的WF-1000X後繼版本。其實，WF-1000X當年都有不少用家入手，全因它價錢相宜兼內置主動降噪功能，惟不少用家使用後都投訴耳機斷線情况嚴重，令實用度大減。

作為產品開發商，聽到意見當然要立即改善。廠方在介紹產品時指出，WF-1000X斷線的主因是使用的連接晶片，當年技術只有單邊無線連接方式（即只會將左右其中一方的耳機與播放器連接，之後再由連接播放器的耳機，將收到的信號傳到另一側耳機），所以若連接播放器的信號受到干擾，便會斷線。針對這個問題，今次推出的WF-1000XM3，改用與日本晶片公司共同研發的QN1e高清降噪處理器，能將兩邊耳機同時無線連接至播放器，配合優化天線結構，令接收的信號加強，斷線機率大減。

內置DAC解碼 最長播歌8小時

除了連接穩定度提升，QN1e高清降噪處理器亦負責主動降噪功能，配合耳機內、外兩個收音咪來優化降噪效果。由於WF-1000XM3的目標用家是主要在市區使用耳機，所以降噪功能是針對街上嘈雜的車聲及人聲來強化。此外，設有智能降噪功能，可因應環境狀况在3種降噪模式中自動選擇，以達到最佳效果。值得留意的是，由於採用自家研發晶片，所以耳機不支援現時主流的aptX音樂解碼功能，但用家不需太擔心，因為QN1e高清降噪處理器亦內置DAC解碼功能，配合DSEE HX數碼音質提升技術，以彌補沒有aptX的不足。

至於用家最關心的電量問題，由於新晶片的耗電量較低，所以WF-1000XM3在停用降噪功能下，連續的音樂播放時間為8小時，而在開啟降噪功能下，亦可連續播放6小時，配合加大電量的電池盒，能為耳機額外充滿3次電，相比上一代的3小時連續播放時間，提升1倍或以上。

獨特低音 快歌慢歌表現不錯

記者實際試用WF-1000XM3，於銅鑼灣東角道及旺角西洋菜南街兩大斷線黑點各作15分鐘音樂播放測試，耳機的表現相當不錯，過程中並沒有出現斷線問題。至於音質方面，雖然不支援aptX音樂解碼功能，不過有賴內置的DAC解碼功能，令耳機無論是播放慢歌或是快歌都有不錯的表現，加上保留Sony獨有的低音效果，絕對能滿足品牌粉絲的要求。

■規格

單元：6mm圓頂型CCAW音圈

頻率範圍：20Hz至20kHz

連接：藍牙5.0、NFC

耳機電量：4小時（通話）、6小時（播放音樂/開啟降噪）、8小時（播放音樂/關閉降噪）

重量：8.5g（單邊耳機）/ 77g（充電盒）

售價：$1890

查詢：2833 5129

文：勞耀全

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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