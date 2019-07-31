Watch Out：戰鬥時刻 復刻傳奇軍用表

20世紀初以前，鐘表只是達官貴人才負擔得起的奢侈品。直到兩次世界大戰間，腕表成為軍事裝備；來到戰後，則蛻變成更多人能負擔得起的商品。其中Blancpain的Air Command計時表，是腕表收藏家夢寐以求的一枚傳奇珍品，設計正是為軍旅而生。Blancpain在1950年代應邀為美國空軍開發計時表，當時製造了12枚試驗原型，在經銷商Allen V. Tornek的引薦下提供給美國軍方飛行員，Air Command便是當時製作的計時腕表，及後成為美國的軍用計時表。

Air Command「倒數」表圈準時回航

品牌今年決定讓Air Command腕表重生，製作出忠於原著的2019年版本。復刻版Air Command繼承原型設計，配備棘輪式「倒數」旋轉表圈，只要在飛行前設定該功能，便可提示飛機因燃料儲備不足而需要回航的準確時間。表圈的時間刻度、表盤時標和指針均由舊式鐳製風格的Super-LumiNova製作，重現原型腕表的橙色色調。腕表3時位置設有30分鐘計時器，9時位置則有12小時計數器，表圈內側的測速儀刻度能以1000米單位標示出飛行速度。腕表用上當時生產腕表時常見的盒式藍寶石水晶表鏡，並以同一材質製作表背底蓋，透過表底蓋，可以看到機芯上的蝸形花紋修飾，以及呼應軍用飛機的螺旋槳形紅金擺陀。腕表配搭品牌全新F388B機芯，5Hz擺頻令計時精準度高達十分之一秒。

但說到Blancpain最深入民心的軍用表，始終非Fifty Fathoms莫屬。自1953年首度登場，Fifty Fathoms五十噚潛水表已深得軍事潛水員和潛水常客歡心，是當時唯一一款能夠滿足專業潛水員需求的潛水表。今年品牌再為Fifty Fathoms系列加入4個新成員，包括向法國海軍戰鬥潛水員致敬版、Barakuda限量版、鈦金屬自動款和陶瓷表款。

要說Fifty Fathoms的歷史，便要回溯到1950年，當時Jean-Jacques Fiechter授命成為Blancpain掌舵人，他本身也是一位傑出的潛水員，於是開始研發可靠穩定的水中計時裝置。當時的鐘表業從未出現同類型潛水表可供參考，他由零開始設計，定義出專業水肺潛水表不可或缺的基本規格，包括能與黑色表盤形成對比的熒光指針和時標、可靠的單向旋轉表圈、自動上鏈機芯、防水性能及具防磁功能的表殼。在同一時期，法國海軍剛組成戰鬥潛水隊，並着手物色一枚能協助部隊進行水上任務的腕表。軍官聽說Blancpain正在法國南部為一款新型腕表進行潛水測試，於是聯絡Jean-Jacques Fiechter，到1953年，品牌成功向法國部隊提供一款完全符合其測試標準的腕表，即Fifty Fathoms，遂成為法國戰鬥潛水隊的標準裝備。

Fifty Fathoms「7」藏意義

為紀念與法國戰鬥潛水隊創辦人的密切合作，Blancpain今年推出向法國海軍戰鬥潛水員致敬版Fifty Fathoms潛水表，法國軍方特別授權表廠在表背上刻上戰鬥潛水員專屬的徽章。表面上的「7」字，是因為純氧在1.7巴壓力之下變得帶有毒性，戰鬥潛水員在如此條件下可以到達的最高海底深度為7米。與腕表原型如出一轍，指針和時標均塗上夜光材料，與啞黑表盤成對比，12時位置的三角形標記呼應當時的設計。

Barakuda型號潛水表則是品牌在1960年代尾的作品。Barakuda是當時專門生產和營銷專業潛水設備的公司，為德國聯邦海軍推薦Fifty Fathoms腕表。 品牌今次推出的Barakuda腕表，便重新演繹1960年代末期面世腕表的美學：黑色表盤上的大型紅色及白色時標塗有舊式鐳製風格的Super-LumiNova，具備夜光功能的鉛筆形指針塗上白漆，日曆窗口則回歸到最常見的3時位置。此復刻腕表配有與原型款式相同的熱帶橡膠表帶，忠實重現當時的設計。

除了兩款具歷史意義的表款，今年品牌也推出用上新物料的腕表。鈦金屬物料極為堅固，耐撞擊兼且對腐蝕物質具有高抗性，其低密度的特性令它非常輕巧，和鋼材相比有較大優勢。Blancpain於是將它應用到潛水表上，製作出45毫米特大直徑型號，既能保證其作為潛水裝備的表現，戴在手上也不覺沉重。矽製平衡擺輪有效避免了磁力的負面影響，令機芯能夠展現人前，不必刻意地收藏於金屬表殼內。至於品牌推出的Fifty Fathoms陶瓷表，則首次採用藍色陶瓷製作表盤，配搭緞面拉絲紅金表殼。雖然生產及加工程序極度複雜，高科技陶瓷的硬度比精鋼高達6倍，穩定耐用。機芯跟表殼一樣，用上高密度紅金擺陀，其高度上鏈效能，確保腕表的5天動力儲備。無論上天下海，也能準確顯示時間。

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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