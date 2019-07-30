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Happy PaMa 教得樂 第252期

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論盡教育：沙呂小讓了小半步

【明報專訊】被揭發財政和行政混亂的浸信會沙田圍呂明才小學，其法團校董會改組，辦學團體已向教育局提交校董名單，由香港浸會大學前輔導長何鏡煒接任校監，原校監曾家石留任校董。據說教育局正審批校方提交的校董註冊申請，又表明有權依法拒絕校董註冊申請。

校董會監督之下，校長犯下財政和行政大混亂，校監和校董自有不可推卸之責。事件經歷一段時間，視教育局警告信如無物，公然與社會公義為敵。其囂張，其跋扈，教育界側目。楊潤雄局長超凡入聖之忍耐力，令全港市民以為區區一間學校校監，可以令堂堂一位教育局長跪低。皇帝唔急太監急，小婦人為沙呂小的「混帳」及校監的護短寫下「鴻文」七八篇；一為局長顏面，二為辦學團體權威，三為校內啞忍的老師。

校長辭職 失職校監留任校董

打開報章，一眼望見標題「沙呂小撤換校監」，王師奶喜上眉梢，一喜局長得以保留所剩無多的顏面；二喜辦學團體浸信會終於有番多少牙力；三喜老師們不再受前任校監霸氣所欺。細讀內容，真有拍錯手掌，燒錯炮仗的遺憾。王師奶好奇怪，究竟啲決策人士個腦點諗嘢：曾家石領導無方，明知校長財政處理嚴重犯規，校政又不遵從教育局規定，辯說校長財政安排他知情兼同意，又有報道指他曾私下運走文件。唉，校監同意大晒乎！國有國法，家有家規，校董會有校董會規則。王師奶說過：該校監雖不至要一死以謝天下，但自動辭職或被辭職是免不了的，現在曾家石仍在校董會做校董，確實匪夷所思。留任理由是因為他對事件知情，留在校董會有助跟進和「埋尾」。小婦人真係服得浸信會好交關，乜浸信會唔知曾家石犯咗乜錯咩？教育局無將警告信副本給辦學團體？如果有一匪徒行劫銀行，失手就擒後，使唔使請佢加入董事會協助跟進和埋尾？荒謬。

至於何鏡明離任固然是與曾家石齊齊犯錯，他退出校董會有千百個理由，也許他在教會內唔夠曾家石咁「硬淨」，也許是任期屆滿，咁多唔揀，揀個因為新校監是親兄弟做藉口。如果何鏡明真是人才，對學校的進步有真貢獻，這迂腐的想法豈非浪費人才？無聽過「內舉不避親」這典故嗎？兄弟同心，其利斷金，照牌面睇，何鏡明和何鏡煒當然不是可以斷金的兄弟檔。根據浸聯會副會長林海盛介紹，由何鏡煒接任原因是他曾任沙呂小創校校董。他是否稱職不宜過早定論，但以王師奶的女性直覺，憑他曾公開表示浸聯會毋須就事件道歉，小婦人就唔睇好，但願小婦人烏鴉嘴唔靈，衰番一次。

走筆至此，聞校長薛鳳鳴辭職，並稱倉卒告別是「身不由己」。仍是校監身分的曾家石，以校董名義發公告，認為薛鳳鳴提早退休是學校損失，校董會仝人深感不捨云云。也許是真心話，也許是客套語，錯誤的發生，校長校監都有錯，校長是疏忽，校監是縱容。校長的辭職雖「身不由己」，但仍算知所進退，讓事件有略為完美的收場。楊局長，球在你手裏，沙呂小在考你，教育界在看你，不要以為沙呂小真的讓了小半步，曾家石仍留在校董會，就是向你挑戰。倒是副會長林海盛有胸襟，他說作為辦學團體對事件有責任，對此表示歉意。這是浸信會十步之內的芳草。

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第252期]

相關字詞﹕何鏡煒 薛鳳鳴 曾家石 校董會 沙呂小 浸信會沙田圍呂明才小學 王師奶 楊潤雄 名人kol 論盡教育

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