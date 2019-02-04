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Happy PaMa 教得樂 第252期

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教大GPS：性沉溺並不存在

【明報專訊】作為兩個青少年的媽媽，曾經在家長互助會中被一名家長「提醒」，要預防孩子墮入性上癮／性沉溺（sex addiction）的狀况，必須嚴格控制提防青少年自慰和性慾，以免他們陷入性沉溺的危險中。當時從來沒有家長談到這「性沉溺」是怎麼一回事，感覺在座的爸媽們一聽到這個「忠告」便好像增添了許多焦慮！

我在工作中也曾經遇到一些年輕人，因為自慰行為或是有性慾而自我責備患上「性沉溺」。然而，那些焦慮和自責其實是因為對資訊不了解而引發。在成長階段，自慰和性慾都是人生經歷的一部分，是很正常的情慾表達。

情慾表達遭病態化

性沉溺到底是怎樣的一回事？在多年前這概念被視為如毒癮、濫藥般的精神病，某些輔導人員將服務使用者的性行為表達，類比為「患有毒癮」的精神疾病。但近年，這種看法受到專業研究人員質疑，引發爭議。在2015年，加州大學的研究團隊透過研究推翻此等看法，認為把性行為表達類比為毒癮並無實證支持，性沉溺是不存在的。

性教育輔導及治療專業協會（AASECT），在2016年12月發表立場書，指出不應病態化性行為，沒有實證研究證明性行為表達是精神病或是等同成癮，不同意運用成癮的概念和工作模式來用作常規的性輔導。AASECT指出專業人員在引用「性沉溺」的語言、概念或工作模式作為介入手法必須謹慎小心，以免為求助者帶來性污名。 

為何僅私營機構推廣相關治療？

AASECT把立場書放在其公開網頁的專業守則部分，主要是看到性沉溺概念或是介入模式不合乎專業工作的原則，故此提醒會員它的專業立場，也關注公眾有知情權而不會被誤導。近年香港的私營服務機構大力推動沒有實證支持的性沉溺治療／輔導，但是新版的精神病名冊「DSM-5」中並沒有性沉溺這種概念。大家要留意為什麼醫管局或社會福利署不提供這種輔導服務，只得私營機構大力推廣呢？相信背後的原因不難理解。

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

文﹕郭勤（香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授）

[Happy PaMa 教得樂 第252期]

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