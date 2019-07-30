副刊
Happy PaMa 教得樂 第252期

Happy Pa Ma

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專家筆陣．客座隨筆：丈夫的教仔方式是從哪裏學回來？

【明報專訊】有天走在街上，分別遇到兩對父子。兩個父親不約而同在喝斥兒子，兩個孩子都委屈地跟在父親的身後，低頭不語。看着那兩個男孩，不知道當刻他們怎樣看自己的父親。如果我是被罵的男孩，我會心裏問：「爸爸，我不小心掉了10元，或是應買的飯盒沒買到，真的很重要嗎？爸爸，你真的需要為這些事而不停責備我嗎？」

兩個男孩的經歷，讓我想起丈夫曾因年幼的兒子哭喊而發脾氣，嚇得兒子嚎哭不止。事後跟丈夫詳談，他作出深刻的反思，終發現自己處理情緒的方式跟父親一樣。

嚴苛管教令孩子具攻擊性

過去有大量的研究提及原生家庭、原生父母對一個人成長的影響。曾有一份研究結果顯示，父母對子女施以嚴苛的管教模式，子女較容易出現情緒失調，令他們在學校出現攻擊性的行為。研究更指出，父親的嚴厲管教對兒子的影響比女兒更大。而子女會把負面情緒，轉化成社交行為問題。嚴苛的管教是一種行為，同時是一種具殺傷力的溝通。

男孩受影響更大

孩子會直接模仿爸爸那些嚴苛行為，而那些責罵或責打，實際上是成人憤怒的表達。對孩子來說，伴隨着打罵而出現的憤怒、冷漠、仇恨，比起攻擊行為本身會帶來更大的傷害。

當丈夫面對兒子哭喊而無法讓他平靜時，很容易會出現「極嚴厲」的管教。丈夫回想這是他父親給他的身教：當面對一些不似預期的情况，便會出現負面情緒繼而發脾氣。我想丈夫是把成長時所經驗的恐懼與傷痛一直帶着，直至他面對不似預期的兒子，就照着學習得來的方式來管教兒子，讓兒子經驗恐懼與傷痛。

作為妻子，我無法拿走丈夫過去的負面經歷，只能陪着他一起反省，時而提醒，時而鼓勵，時而互勉。此外，當自己面對年幼的兒子不似預期時，亦敲響與丈夫的「警鐘」，彼此提醒別讓我們的情緒破壞兒子的成長。

原生父親對一個男人的影響無遠弗屆，他自己未必察覺到，卻影響着自己與子女的互動。我丈夫的父親看似從沒有正式教他怎樣成為一個父親，但實際上，丈夫已發揮自行模仿所得來的「技巧」。寫到這裏，我又想起那兩個男孩，希望他們的爸爸會為他們療傷，使他們長大後不會成為另一個傷害子女的嚴苛父親。

作者簡介﹕（維護家庭基金好爸爸中心網誌作者）

文﹕文麗兒

[Happy PaMa 教得樂 第252期]

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