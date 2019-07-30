客座隨筆：媽媽，讓我來

如果同一句「媽媽，讓我來」，是從一個4、5歲的小孩口中不斷說出來，又會是如何光景呢？

遇不合作孩子 隨時手忙腳亂

或許是配合智慧城市的發展，更可能是為了減省人手，最近很多超級市場重新裝修後，都裝有讓客人自助付款的掃描設施。筆者不止一次，在自助付款機前，聽到年幼小孩子說「媽媽，讓我來」。有的媽媽甘之如飴，與孩子合作，在貨品包裝袋上找出編碼位置，逐件慢慢「嘟」。孩子肯讓媽媽參與一點還好，只是稍稍多花一點時間而已；但若遇到不願合作的孩子，不肯讓媽媽幫忙，堅持要自己一手包辦的話，則隨時手忙腳亂的搞上大半天也弄不好，有時還會同一件貨品「嘟」多過一次，又要取消再重新開始，既浪費時間，還要忍受其他正在排隊顧客的不友善目光。

面對這些情况，再好脾氣的媽媽通常都會忍不住要「火山爆發」。心情好的那天，尚可盡量「揸頸就命」，忍到回家才算；但若然遇上壞心情，便禁不住當眾打駡，孩子就當然大哭，結果尷尬收場。媽媽回到家中，有時還要收拾殘局，跟孩子或解釋、或安慰、甚至道歉。午夜夢迴卻又怪責自己亂發脾氣，不懂當媽，甚至不被諒解，遭丈夫恥笑或薄責兩句，那又會成為夫妻另一個矛盾的源頭。

創作暗號 孩子跟爸媽合作

治本之道，當然是為孩子設下更有效的規範，但這方案需時。至於治標，筆者提議爸媽跟孩子找個合適的時機，告訴孩子有些時候，他需要乖乖跟成人合作。大家可以天馬行空地創作一個暗號（這本身已經是一個十分有趣味的親子遊戲），只要爸媽一講出此暗號，孩子便要停止忸怩，聽話合作。 但要記住，這是大家協商的結果，孩子遵守承諾是應該的，切忌額外獎賞。說聲「多謝你遵守承諾」便已足夠。

「尊重」孩子的爸媽可能會問，那孩子可否要求對等？即是說他又設定一個暗號，說了之後爸媽便要聽他的話？聰明的讀者，你認為呢？

作者簡介﹕（家長）

文﹕黃安如

[Happy PaMa 教得樂 第252期]