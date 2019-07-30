副刊
Happy PaMa 教得樂 第252期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

爸媽筆陣．半個瑞典人：在家做暑期工

【明報專訊】我們所居住的瑞典城市，市政府每年有項青少年暑期政策，讓年滿16歲就讀小學9年級（等同香港中三）學生申請暑期工，工作崗位由市政府分配，為期6星期。大女兒兩個好友3月份時申請成功，學期完結後6月中開工，分別在市立圖書館和老人院經歷人生首回全職上班生活。最近愉快完工了，第一次出糧獲得約6000港元。

瑞典政府聘請青少年

其他工作種類還包括幼稚園、市政維修、經濟或行政崗位。而本市16至20歲就讀高中的年輕人，就可申請文化性質的崗位，主力在每年八月中為期近兩星期的哥德堡文化節期間分擔各項任務。整個暑期工政策旨在讓年輕人以實習形式體驗真實上班生活，是不俗的社會經驗。

大女兒沒有申請，是因為爸爸說明暑假需要兩姊妹在家裏幫忙。一個月下來，少女倆跟着爸爸穿起工作服，來來回回多次開小型貨車去鄉村幫祖母執拾搬家。年邁獨居的祖母從大木屋搬去鎮上舊樓小公寓，重纍纍的老木家具有些要搬入超細升降機，有些要運去大型垃圾場丟掉。我在瑞典居住20年來，多次搬家都是我們自己夾手夾腳搬抬，如今幸好有兩個年輕力壯少女接棒，省卻媽媽苦力。

在瑞典搬家有個規定，交樓交屋前必須將全屋清理並清潔妥當，理論上要回復當初入住時的狀態。這個最後清潔步驟最磨人，如果業主或買家收樓檢查時不滿意，有權聘請專業清潔公司代理，帳單就由閣下付。我這個懶惰主婦向來不執著家裏要潔淨如鏡，幾度搬家前的指定清潔大行動中，廚房廁所門窗兼所有牆壁底的木條邊緣一律要擦乾擦淨，每次完工那刻跟搬入首天一樣，都是居住年間全屋最乾淨的兩天。

爸爸掏荷包給暑期人工

幫完祖母搬屋，我們繼續執行自家老屋修葺工程。今年暑假踏入第10屆，去年完成難度極高的浴室重建後，我們終於啟動睡房裝修大計。兩個大女兒在爸爸指導下拆牆磨牆抹灰塗油，有時一人一對無線耳筒各自聽歌邊開工，有時開大喇叭齊齊豪情高唱。阿娘我不斷買餸煮飯焗飽焗餅做下午茶消夜，超市捧回來一盒一盒的雪糕，我還未記得吃之前已經空空如也。盛夏開工中的少女胃口絕不能低估，然而兩雙爽快手腳兩個高速腦筋的裝修學徒功夫也不賴，爸爸也樂得掏荷包象徵式給暑期人工。

至於7歲小妹妹，除了嘻嘻哈哈跑上跑落自己玩耍外，也受媽媽命令日日幫手洗菜做沙律收碗碟摺衫，還有邊踏單車邊陪我太陽下散步去。

暑假平安就好，願你們也是。

作者簡介﹕移居瑞典十八年的原裝香港人，三女之母，每天做飯之餘亦寫字貼相。著有《幸福在最北》、《親愛的 給幸福加口甜》及最新作品《近乎生活在天堂》。

文﹕周游

[Happy PaMa 教得樂 第252期]

相關字詞﹕暑期工 半個瑞典人 周游 瑞典 名人kol

上 / 下一篇新聞

新潮涼茶 醒神消暑氣
新潮涼茶 醒神消暑氣
知多啲：香港滿山寶 眼看手勿動
知多啲：香港滿山寶 眼看手勿動
鄭靖楠 古老喉唱融入創作 自學泛音 傳承民族音樂
鄭靖楠 古老喉唱融入創作 自學泛音 傳承民族音樂
後記：分享音樂 需先學習與人溝通
後記：分享音樂 需先學習與人溝通
用對膠紙 離離合合無「傷痕」
用對膠紙 離離合合無「傷痕」
去漬貼士：塗除膠劑 待10分鐘才抹擦
去漬貼士：塗除膠劑 待10分鐘才抹擦
黏貼秘訣：油脂阻黏貼 狂按壓黏力不會增
黏貼秘訣：油脂阻黏貼 狂按壓黏力不會增
暑假大玩：花海打卡 學做蝶豆花缽仔糕 親子農莊闖繩網「飛」天
暑假大玩：花海打卡 學做蝶豆花缽仔糕 親子農莊闖繩網「飛」天
小農夫種微菜苗嘗「鮮」
小農夫種微菜苗嘗「鮮」
暑假大玩：化身小海賊王 盡情打水戰
暑假大玩：化身小海賊王 盡情打水戰
與「奇兵」玩水 扮靚做公主
與「奇兵」玩水 扮靚做公主
本周Focus．採訪手記：書展另類寶物 特色桌上遊戲
本周Focus．採訪手記：書展另類寶物 特色桌上遊戲
活動推介：義賣舊書行動 延續好書生命
活動推介：義賣舊書行動 延續好書生命
活動推介：發掘行船海員故事 巨型棋盤了解航運
活動推介：發掘行船海員故事 巨型棋盤了解航運
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：親子兩日一夜本地遊 島上歎世界 馬車遊海濱
好去處：親子兩日一夜本地遊 島上歎世界 馬車遊海濱
化身「睡衣英雄」尋寶
化身「睡衣英雄」尋寶
住文物酒店 認識大澳
住文物酒店 認識大澳
好去處：市區度假之選 駕車暢泳歎得獎美食
好去處：市區度假之選 駕車暢泳歎得獎美食
童讀好書：夏日施快樂魔法 書中尋暑假真義
童讀好書：夏日施快樂魔法 書中尋暑假真義
家家有禮：回味童年經典玩意
家家有禮：回味童年經典玩意
家家有禮：史諾比帶你星空漫遊
家家有禮：史諾比帶你星空漫遊
家家有禮：「繁花光影」賞日本風情
家家有禮：「繁花光影」賞日本風情
家家有禮：與鯊魚水母投入夢幻水世界
家家有禮：與鯊魚水母投入夢幻水世界
家家有禮：發明家東尼助解生活小難題
家家有禮：發明家東尼助解生活小難題
讀樂樂：踏出善意一步 化解矛盾
讀樂樂：踏出善意一步 化解矛盾
校園筆陣．玩創校長：寶貴的生死教育課
校園筆陣．玩創校長：寶貴的生死教育課
自在講媽：向暴力體罰說不
自在講媽：向暴力體罰說不
爸媽筆陣．小學雞媽媽：跟孩子說白衣人
爸媽筆陣．小學雞媽媽：跟孩子說白衣人
半職爸爸：最可怕的不是打架
半職爸爸：最可怕的不是打架
客座隨筆：媽媽，讓我來
客座隨筆：媽媽，讓我來
專家筆陣．客座隨筆：丈夫的教仔方式是從哪裏學回來？
專家筆陣．客座隨筆：丈夫的教仔方式是從哪裏學回來？
教大GPS：性沉溺並不存在
教大GPS：性沉溺並不存在
專家筆陣．辣媽CEO：與年輕人的對話
專家筆陣．辣媽CEO：與年輕人的對話
論盡教育：沙呂小讓了小半步
論盡教育：沙呂小讓了小半步
浪漫七夕 胭脂水粉拜織女
浪漫七夕 胭脂水粉拜織女
知多啲：坪洲仙姊廟 緣於居民撿「織女」
知多啲：坪洲仙姊廟 緣於居民撿「織女」