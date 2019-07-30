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Happy PaMa 教得樂 第252期

Happy Pa Ma

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爸媽筆陣．小學雞媽媽：跟孩子說白衣人

【明報專訊】白衣人在西鐵站內無差別的亂棍、鏡頭前有恃無恐的猙獰、《立場新聞》記者邊捱打邊堅持直播，還有議員令人髮指的大拇指，和警員拍錯肩安慰錯人……很多香港人一夜無眠，在新聞裏經歷恐怖白夜。翌日太陽如常升起，照亮元朗的肅殺，商舖關門拉閘、人們提前下班、孩子不敢出門上暑期班。

連大人都很懊惱的事情，該怎樣跟孩子說？

不如借鑑別人的經驗，譬如近年經歷不少恐怖襲擊的歐美國家。學者班底的媒體The Conversation發表過一篇How-to文章，提出5個重點：問問題——簡而清——來畫畫——看好事——抱抱。

掌握孩子認知和成熟程度

問問題——別以為不聞不問最好，今日的孩子從四方八面得到資訊，真真假假懂的不懂的，雜燴起來令人抓狂。大人可以主動查問：「有關這件事，你們知道什麼？」先掌握孩子的認知和成熟程度，再決定解說得多深。

簡而清——自己先預習用簡單易懂的方式講述事情重點。假如已經知道恐怖分子是誰，便直接告訴孩子。正如看過恐怖電影的都知道，只有虛影的惡靈才最恐怖，像佛地魔，一現身就變成沒鼻的怪胎了，甚至有點可笑。

來畫畫——孩子未必有足夠的語言來抒發情緒，這時畫筆可以幫忙；抱抱就是抱抱。

從零碎小故事提取力量

至於看好事，可不是為了自我麻醉，而是從中提取力量。我在電腦桌面添了一個叫「Good dudes in bad times」的檔案，存下零碎的小故事。有一幅相片拍得屯門站外泊滿私家車，原來市民聽說元朗站生事，紛紛駕車來義載有家歸不得的元朗居民。另一幅相片，前記者柳俊江的牛仔褲上血漬斑斑，他第二次重返現場義載時被打傷了。家有小孩，旁人勸他別逞強，他答：「正正係『有大有細』，我哋先要勇敢地守護，不是嗎？」還有醫院輪椅上的白衣女郎，分明不想再提起那個恐怖白夜了，可是抵不住有人胡亂批評記者寫假新聞，鼓起勇氣澄清自己確實懷孕，是白衣人棍子下的傷者。

在各自能力範圍內繼續努力

有關以後，我們都不必騙自己和孩子了：大部分人其實都不知道做什麼可以令事情變好。可是這些小故事實實在在告訴我們，很多人仍然不放棄，在各自的能力範圍內努力。不如一起整頓再出發？即使只是一個聯署、一次遊行、一次課金支持值得的傳媒和調查機構、說服一個人投票實踐公民權利……

在很壞時代更要提醒自己：「無限」由很多很多個「1」相加而成，縱然「1」看起來很微小。

作者簡介﹕家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）

文﹕蘇美智

[Happy PaMa 教得樂 第252期]

相關字詞﹕柳俊江 元朗毆鬥 元朗襲擊 元朗站 白衣人 小學雞媽媽 蘇美智 名人kol

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