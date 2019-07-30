副刊
Happy PaMa 教得樂 第252期

Happy Pa Ma

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自在講媽：向暴力體罰說不

【明報專訊】圍村成長的暑假片段，有柴娃娃爬樹玩泥巴摘荔枝和捕蟬，還有下雨天幾個孩子在橫巷亂竄，濕透了跑回家給媽媽罵。印象中圍村的牛孩子，總是頑劣賴皮，黃昏時間就會聽到很多媽媽咆哮，久不久就見到有人拿着雞毛撢子趕小孩。

小時候的社會仍然接受體罰，雖然未至於家庭暴力那麼嚴重，但是我也受過掌摑：一次是小學老師，另一次是同村阿姨；我父母反對體罰，就算火遮眼也不會動粗，只會虛張聲勢頂多罰我跪在祖先牌前面反省，所以對於那個小學老師和同村阿姨的「暴行」，父母都氣上心頭要找人家理論。

二三十年前的事，如今我仍然歷歷在目，那兩記耳光沒有把視網膜打脫或者導致終身耳鳴，但心靈的傷害就像結痂的傷痕，揮之不去。當年作為小三插班生，在陌生環境只會垂下頭不敢作聲，老師問問題時遲疑未作回應就惹毛了她，被她在班上摑了一掌。至於同村阿姨，記得因為和她的孩子玩得太吵，所以她伸張正義代替我媽教女，要我學會安靜閉嘴，那時大概是八九歲。

不可以重複這種暴力

無辜、無奈、憤怒羞恥，我一直引以為戒，不可以重複這種暴力在孩子身上，就算雞蛋仔快要燒斷我的理智線，也要深呼吸把憤怒壓下去。作為媽媽我當然會有發瘋發脾氣的時候，但底線是不可以體罰；沒有人，即使是父母，有權去踐踏子女的身體。華人式「髮膚受諸父母」在舊社會賦予合情的武力，但現在是2019，難道社會要開倒車？

今日香港發生的種種暴力，未計說話及網絡欺凌、人身攻擊，單單是肢體衝突場面，已經是我懂事以來見得最多。就算以前在監獄工作，近距離見到犯人打架頭破血流，也不及這段時間透過電子熒幕見到的多。這不是一個我熟悉的香港，滿目瘡痍，那種被蹂躪後的無力感，像去年山竹過後的禿頭小樹林，一個廢墟。

可能我太嬌生慣養，受不了一點外人施加的體罰，導致今天看到衝突畫面時，我會發抖，我會感到恐懼，我也不懂處理。無論是圍村妹、前紀律部隊，還是一個社工、一個媽媽，站在哪個崗位我都找不到支持暴力的可能！完全沒有與黑社會「拍膊頭」的餘地！不過，這段日子我也知道，抱持中間立場也會被批鬥；不論是黑色白色藍色黃色，就是沒有主張和平的中性顏色，我感到很迷惘。

媽媽只盼孩子安全回家

我討厭體罰，就連一根藤條也不應該存在，但該如何讓雞蛋仔理解，在他懵懵懂懂的兩歲，社會正面對一連串暴力事件。平行時空外有一些媽媽盼望當警察的兒子平安回家，有一些媽媽盼望遊行完畢的孩子安全回家，有一些媽媽盼望在連鎖速食店下班的兒子無驚無險地回家。

作者簡介﹕前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

文﹕彭梓雅

[Happy PaMa 教得樂 第252期]

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