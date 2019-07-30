副刊
Happy PaMa 教得樂 第252期

Happy Pa Ma

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讀樂樂：踏出善意一步 化解矛盾

【明報專訊】認識很多獨生子女，是父母的寶貝和掌上明珠，在家中萬千寵愛、唯我獨尊，在外與人相處，遇有不合意的事情，便猶如晴天霹靂，往往顯得不知所措。

人與人之間的相處，是一門大學問，群體生活中，遇有摩擦、爭拗往往在所難免，成人世界如是，小孩的世界也如是。逃避衝突或倒戈相向皆非化解矛盾的良方，我們應學會從爭拗中真誠協商，想出共同接受的雙贏方法。

《一定要誰讓誰嗎？》講述一隻龐大黑熊和巨人過橋的故事，故事場景雖然簡單，情節也不複雜，但對處理糾紛的描寫，卻發人深省。黑熊和巨人在又窄又長的橋中央，兩「強」迎頭相遇。由於橋身太窄了，根本容納不了黑熊和巨人同時並排過橋，雙方膠着，各不相讓。

這該如何是好？首先，雙方均不願意走回頭路，讓其中一方先行過橋，損己利人的方法似乎不為雙方接受。繼而，黑熊提議，巨人跳進河水裏，讓他先行過橋，巨人聽罷此「不平等」建議後，怒不可遏，豈會乖乖就範？

巨人接着提出，黑熊可爬上他的身體，然後由巨人舉起黑熊越過其頭部，轉換位置後，雙方便可過對岸，不過，橋身搖搖晃晃，這方法卻有跌進水中之危險，黑熊不願聽從。

最後，他們終於想出雙方接受的主意，就是緊緊互相擁抱，在狹小橋上慢慢挪動身體、一小步一小步地轉換位置，這樣雙方便可安全抵達對岸。

動動腦筋 總有辦法解決

巨人和黑熊最初相遇本怒目而視，為對方不可理喻的提議感到嬲怒，但最後達到共識、解決問題後，卻能互相道謝且揮手道別。是敵是友，似乎只是一步之遙。

人與人之間相處不一定要誰讓誰。跨越人與人之間的隔閡，關鍵是踏出善意的一步。兄姊一定要讓弟妹嗎？如果不是出於自願，這似乎不是長治久安的方法。友儕之間遇有爭執，也不一定要誰讓誰，雙方倘能動動腦筋，可能也會想出創意方法，圓滿解決各種難題。

人生依賴妥協

最近讀到英國首相文翠珊辭職演說中引述尼古拉斯．溫頓爵士（Nicholas Winton）的一席話，大意是說，銘記妥協不是骯髒的用字。人生都是依賴妥協的。（“Never forget that compromise is not a dirty word. Life depends on compromise.”) 畢竟，在紛爭不絕的世界中，很多情况都不是非黑即白，在矛盾中找出雙方接受的方案確是一門複雜的藝術。

■編按：各位爸媽、小朋友，你想跟我們分享好書嗎？不論是父母讀的教養書籍或是孩子喜歡的圖書，我們都歡迎你把心愛的書寫成書評，中英文書皆可，每篇字數為800至1000字，一經採用，可獲薄酬。稿件可電郵至happypama@mingpao.com，並留下姓名及電話，主旨請註明「童讀好書．讀者推介」。

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第252期]

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