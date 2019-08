家家有禮：「繁花光影」賞日本風情

【明報專訊】炎炎夏日都可以看櫻花!馬鞍山MOSTown新港城中心邀請了日本互動光雕設計團隊「NAKED Inc.」來港舉辦全球首個國外展覽「FLOWERS PIECES」繁花光影互動感官展,精心挑選「FLOWERS BY NAKED」的八大最強人氣作品,當中 「 360°Around Mt. Fuji ~NAKED meets 北齋~ 」以數位科技及投影技術重現浮世繪大師葛飾北齋的作品《富嶽三十六景》,以「一鏡到底」創作手法,讓入場觀眾可以360度欣賞富士山磅礴氣勢。而「Window of the Ancient and Modern」則融合日本傳統風景及和歌。每逢周六、日,商場更舉行「FLOWERS PIECES」藝遊導賞團,由專業導賞員仔細解說各個展區在科技和文化上的獨特之處,大家可以透過免費網上預約登記參加。