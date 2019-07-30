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Happy PaMa 教得樂 第252期

Happy Pa Ma

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家家有禮：「繁花光影」賞日本風情

【明報專訊】炎炎夏日都可以看櫻花！馬鞍山MOSTown新港城中心邀請了日本互動光雕設計團隊「NAKED Inc.」來港舉辦全球首個國外展覽「FLOWERS PIECES」繁花光影互動感官展，精心挑選「FLOWERS BY NAKED」的八大最強人氣作品，當中 「 360°Around Mt. Fuji ~NAKED meets 北齋~ 」以數位科技及投影技術重現浮世繪大師葛飾北齋的作品《富嶽三十六景》，以「一鏡到底」創作手法，讓入場觀眾可以360度欣賞富士山磅礴氣勢。而「Window of the Ancient and Modern」則融合日本傳統風景及和歌。每逢周六、日，商場更舉行「FLOWERS PIECES」藝遊導賞團，由專業導賞員仔細解說各個展區在科技和文化上的獨特之處，大家可以透過免費網上預約登記參加。

整理：顏燕雯

◆INFO

「FLOWERS PIECES」繁花光影互動感官展

日期：即日至9月1日

時間：上午11:00至晚上9:00 周六日下午4:00至晚上7:00

地點：馬鞍山MOSTown新港城中心L2天幕廣場

查詢：2643 9110

■送眼鏡盒及冷熱敷袋

MOSTown新港城中心送出「花見眩目眼鏡盒」及「花時窩心冷熱敷袋」予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額5個，每人可獲上述禮品各一份。（圖2）

截止日期：8月6日，送禮詳情刊於報章。

[Happy PaMa 教得樂 第252期]

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