副刊
Happy PaMa 教得樂 第252期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

童讀好書：夏日施快樂魔法 書中尋暑假真義

【明報專訊】炎炎夏日，大家會選擇如何度過呢？走到戶外玩遊戲曬得一身古銅色？還是躲在冷氣房品嘗冰涼大西瓜？無論你是前者抑或後者，不能否認夏天總是給人愉快的感覺。但你又有沒有想過從繪本中，我們又可以看到夏天的哪一種色彩呢？

旅行非必要 細心安排更重要

放暑假了，小朋友會到哪裏去增廣見聞？很多家長都會趁暑假帶子女坐飛機外遊，但如果只是留在香港，小朋友又會否感到不開心？在繪本《提莉的特別假期》中的主角提莉，最初就是因為媽媽沒有準備帶她坐飛機而感到不開心，眼見同學都要到外地遊玩，為什麼只有自己留在家裏呢？原來媽媽雖然沒有買機票，但為提莉安排了各種平日不會做的活動，更重要的是整天陪伴着她，令她感覺到最棒的度假經驗，其實和旅行的距離無關。

幼稚園教師、Fa La La繪本遊世界創辦人陳雅麗（雅麗老師）說，《提莉的特別假期》正好向家長說明最有質素的假期，不是在哪裏度過，而是父母所花的心思和時間。「媽媽讓提莉在牀上吃早餐，又帶她到圖書館，跟她講故事；回家又與她一起用被鋪搭建帳篷，這一切對很多孩子來說，已經是最好的假期。」

大自然中冒險 學懂獨立

的確，暑假不一定要外遊才能擴闊眼界，另一本繪本《夏日的一天》的主角小男孩，便決定自己一個人到野外闖闖。他經過田野、海洋，還有牛棚，原來他一心想找到鍬形蟲！雅麗老師推介這本書給孩子和爸媽，「它不但文字簡單，當中更有一幅幅充滿夏日氣息的圖畫，我們看到這個男孩靠自己力量尋找目標的冒險經歷，這都是他日後成長的回憶。現今小朋友未必可以一個人獨自出門來個大冒險，但相信看此書時，也會替主角經歷了一次成長考驗而高興」。

除了《夏日的一天》，此書作者秦好史郎還有另一本同樣是關於夏天的作品《魔法的夏天》，同樣是講述小男孩的經歷，不過後者也許更能得到小讀者的共鳴。這裏的魔法，並不是什麼法術，而是最簡單的夏天魔法、大自然魔法和陽光魔法。故事講述一對住在城市的小兄弟，趁暑假到外婆家住，跟村裏的人一起爬樹、看昆蟲、釣魚、到海邊游泳，由最初白白的膚色，到離開時變得黝黑，這就是假期裏他們變得更獨立、勇敢和合群的證明。雅麗老師也希望家長在假期裏，不要着急於讓小朋友繼續為學業奔波，反而好像故事中，給孩子生活留白，甚至多接觸大自然這位「老師」，讓他們好好體會假期。

不做宅男宅女 探索世界

「如果小朋友不喜歡外出，只喜歡留在家裏，又會發生什麼事情呢？」雅麗老師推介一本關於貓頭鷹《小班》的故事。「小班就好像現代人說的『宅男』、『宅女』一樣，整天只愛呆在家中。牠覺得透過電腦，足不出戶可以探索世界；在家中活動也可以當作戶外運動。直至有一天，好朋友病了，牠才鼓起勇氣外出探訪，才知道待在家裏連消息都接收得很慢，朋友早已痊癒了。可是，出門後的牠，又發現屋外世界的可愛之處。我覺得這本書好像提醒我們，假期時不要常常留在家裏，多出外感受一下身邊人事物，說不定會有意外驚喜。」

文︰顏燕雯

■好書推介

《提莉的特別假期》

作者、繪者：吉莉安‧希伯斯

譯者：黃筱茵

出版社：維京

《夏日的一天》

作者、繪者：秦好史郎

譯者：周佩穎

出版社：青林

《小班》

作者、繪者：李若昕

出版社：巴巴文化

《魔法的夏天》

作者：藤原一枝、秦好史郎

繪者：秦好史郎

譯者：櫻菜

出版社：小天下

■延伸閱讀

《月亮雪酪》

內容：炎夏的夜裏，月亮忽然「融化」了，狼奶奶趕緊拿臉盆衝去屋外接住，更放進模具內，把它放入雪櫃之中，做成好吃的「月亮雪酪」！可是月亮融化使得玉兔無家可歸，牠們前來找狼奶奶收留。事情最後要如何收拾呢？

作者、繪者：白希那

譯者：蘇懿禎

出版社：維京

《大熱天！》

內容：在炎熱的夏日，白天裏小胖貍貓熱得要躲在樹下休息，牠發了一個夢，夢見自己變成雪條，被不同的動物一口一口的吃掉了！這是一本挖洞設計的遊戲書，透過雪條的「洞洞」，小朋友可以一頁一頁地猜想到底誰在吃雪條。

作者、繪者：木曾秀夫

譯者：張桂娥

出版社：小魯文化

[Happy PaMa 教得樂 第252期]

上 / 下一篇新聞

新潮涼茶 醒神消暑氣
新潮涼茶 醒神消暑氣
知多啲：香港滿山寶 眼看手勿動
知多啲：香港滿山寶 眼看手勿動
鄭靖楠 古老喉唱融入創作 自學泛音 傳承民族音樂
鄭靖楠 古老喉唱融入創作 自學泛音 傳承民族音樂
後記：分享音樂 需先學習與人溝通
後記：分享音樂 需先學習與人溝通
用對膠紙 離離合合無「傷痕」
用對膠紙 離離合合無「傷痕」
去漬貼士：塗除膠劑 待10分鐘才抹擦
去漬貼士：塗除膠劑 待10分鐘才抹擦
黏貼秘訣：油脂阻黏貼 狂按壓黏力不會增
黏貼秘訣：油脂阻黏貼 狂按壓黏力不會增
暑假大玩：花海打卡 學做蝶豆花缽仔糕 親子農莊闖繩網「飛」天
暑假大玩：花海打卡 學做蝶豆花缽仔糕 親子農莊闖繩網「飛」天
小農夫種微菜苗嘗「鮮」
小農夫種微菜苗嘗「鮮」
暑假大玩：化身小海賊王 盡情打水戰
暑假大玩：化身小海賊王 盡情打水戰
與「奇兵」玩水 扮靚做公主
與「奇兵」玩水 扮靚做公主
本周Focus．採訪手記：書展另類寶物 特色桌上遊戲
本周Focus．採訪手記：書展另類寶物 特色桌上遊戲
活動推介：義賣舊書行動 延續好書生命
活動推介：義賣舊書行動 延續好書生命
活動推介：發掘行船海員故事 巨型棋盤了解航運
活動推介：發掘行船海員故事 巨型棋盤了解航運
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：親子兩日一夜本地遊 島上歎世界 馬車遊海濱
好去處：親子兩日一夜本地遊 島上歎世界 馬車遊海濱
化身「睡衣英雄」尋寶
化身「睡衣英雄」尋寶
住文物酒店 認識大澳
住文物酒店 認識大澳
好去處：市區度假之選 駕車暢泳歎得獎美食
好去處：市區度假之選 駕車暢泳歎得獎美食
家家有禮：回味童年經典玩意
家家有禮：回味童年經典玩意
家家有禮：史諾比帶你星空漫遊
家家有禮：史諾比帶你星空漫遊
家家有禮：「繁花光影」賞日本風情
家家有禮：「繁花光影」賞日本風情
家家有禮：與鯊魚水母投入夢幻水世界
家家有禮：與鯊魚水母投入夢幻水世界
家家有禮：發明家東尼助解生活小難題
家家有禮：發明家東尼助解生活小難題
讀樂樂：踏出善意一步 化解矛盾
讀樂樂：踏出善意一步 化解矛盾
校園筆陣．玩創校長：寶貴的生死教育課
校園筆陣．玩創校長：寶貴的生死教育課
自在講媽：向暴力體罰說不
自在講媽：向暴力體罰說不
爸媽筆陣．小學雞媽媽：跟孩子說白衣人
爸媽筆陣．小學雞媽媽：跟孩子說白衣人
半職爸爸：最可怕的不是打架
半職爸爸：最可怕的不是打架
爸媽筆陣．半個瑞典人：在家做暑期工
爸媽筆陣．半個瑞典人：在家做暑期工
客座隨筆：媽媽，讓我來
客座隨筆：媽媽，讓我來
專家筆陣．客座隨筆：丈夫的教仔方式是從哪裏學回來？
專家筆陣．客座隨筆：丈夫的教仔方式是從哪裏學回來？
教大GPS：性沉溺並不存在
教大GPS：性沉溺並不存在
專家筆陣．辣媽CEO：與年輕人的對話
專家筆陣．辣媽CEO：與年輕人的對話
論盡教育：沙呂小讓了小半步
論盡教育：沙呂小讓了小半步
浪漫七夕 胭脂水粉拜織女
浪漫七夕 胭脂水粉拜織女
知多啲：坪洲仙姊廟 緣於居民撿「織女」
知多啲：坪洲仙姊廟 緣於居民撿「織女」