好去處：親子兩日一夜本地遊 島上歎世界 馬車遊海濱

文︰顏燕雯

小模特兒：Karia、Hiko、Kaitlyn、Claire

愉景灣一向給人遠離繁囂的感覺，加上居民多為外籍人士，令不少人視之為本地遊的度假勝地，其中位於愉景灣北的香港愉景灣酒店既有海景，亦有海濱白教堂、歐陸開篷馬車等香港難得一見的設施，是非常理想的親子度假目的地！

今年暑假，酒店推出「夏日親子歷奇住宿優惠」，以嘉年華作為主題，整個酒店充滿歡樂氣氛。優惠除了包一晚住宿、兩大一小自助早餐、免費參加夏日手工班、充氣大決鬥和泡泡嘉年華，更包括全新裝修、愉景北廣場的室內樂園「歷奇王國」一大一小門票，亦可預約參加親親馬兒活動，或租用單車輕鬆暢遊愉景灣，讓小朋友在這兩日一夜裏盡情放電！

■INFO

香港愉景灣酒店「夏日親子歷奇住宿優惠」

日期︰即日至9月1日

費用︰兩日一夜$1688起，另收加一服務費

（2名成人及1名11歲或以下小童）

訂房及查詢︰2295 8355

[Happy PaMa 教得樂 第252期]