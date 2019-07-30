小農夫種微菜苗嘗「鮮」

導師Barry解釋，微菜苗即蔬菜成熟前的幼苗，需要的種植空間較小，只需用淺盆子便可，而且成長期短，大約一星期已可有收成。若等不及7天收成期，想快點試到新鮮蔬果的清甜味道，可以到工作坊旁的菜田，田上種滿通菜、番薯苗、洛神花、粟米、紅豆角、紅秋葵、節瓜及大黃瓜等蔬菜，大家可以即選即割。（$25/每350克）

起初我們由農夫帶領下，在驕陽下走到菜田，小姊弟熱得汗流浹背，有些怨言，但當大家看到種滿不同蔬菜的田園，感覺新奇，即時拋開怨氣，立即拿起收割用的剪刀，興奮地跳入田內，起勁地收割。

農莊內亦設有多款遊樂設備，包括巨型充氣彈牀城堡及高卡車，孩子體驗過農夫生活後，便可盡情放電。

親子壁畫創作比賽

暨兩日一夜體驗營

如果想體驗戶外活動，又想發揮孩子創意，不妨參加這個以「我眼中的香港郊區」為主題的活動，一家人共同創作一幅戶外壁畫。活動請來多名設計界的專業人士擔任評判。獎品包括大型玩具車、1500元書券及兒童升降椅等。

日期︰8月17至18日（周六至日）

集合時間︰下午1:30

費用︰每位$480（包括2日1夜入營費、租用帳幕、睡袋及地蓆、入營當日晚餐（BBQ）、翌日早餐及午餐（客家盆菜）、創作顏料及器材等工具）

截止報名︰8月8日

查詢︰5190 6838（WhatsApp）

■INFO

沙頭角農莊

入場費：成人$80；小童$60

套票（入場費+任玩）：成人$150；小童$130

地址：沙頭角塘肚村30G

電話：3101 4718

網址：www.stkclub.com/index.php

[Happy PaMa 教得樂 第252期]