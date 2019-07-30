暑假大玩：花海打卡 學做蝶豆花缽仔糕 親子農莊闖繩網「飛」天

近年愈來愈多家庭喜歡參加農莊活動，既可親親大自然，也可以參加一些平日少見的遊戲活動。大埔蝶豆花園便是其中一個新興農莊，今次找來靚媽Vera及5歲女兒Alivia為我們試玩。

甫入農莊，眼前已有一個小花海，內裏種滿海棠、石竹及雞冠花等，小妹妹看到已忍不住，衝上前左看看、右望望，表現得心花怒放，更要和媽媽自拍打卡。

影完相，Alivia立即跑到新設的繩網陣。不過，玩之前，成人及小孩都要戴上頭盔，確保安全。繩網陣當然有繩網，大家先要走過一個繩網陣，然後手腳並用爬上大約2米高的木板橋。Alivia起初爬得有點吃力，不過最後都逐步逐步地爬到橋頭，之後她就要面對繩網橋挑戰，當小人兒一踏出繩網橋，看到腳下中空，便嚇得哇哇大叫，要媽媽從後鼓勵，幸好當她走到一半時，已經不再恐懼，還非常享受這個刺激感覺，行完後更嚷着再玩。

80米高飛索橫越湖泊

若想進一步挑戰膽量，就要試試場內的飛索設施。園內有2條飛索，分別為80米及15米，設在園內的湖畔上，玩者要佩戴安全帶，扣上繩索，便可高速飛越湖泊，體驗速度快感。（繩網及飛索$198，連入場費）

在戶外玩到一身汗，是時候來些靜態活動。不妨參加花園內的工作坊，學做以蝶豆花為材料的缽仔糕及特飲。導師早已預備食材與工具，逐步示範製作，過程簡單，連5歲的Alivia也可輕易完成。（缽仔糕及特飲製作班：$198，連入場費）

■INFO

蝶豆花園

地址：大埔鳳園路8號

電話：6583 5111

網址：www.butterfly-valley.com

入場費：成人$100；小童$70；不足3歲免費

文：許朝茵、顏燕雯

模特兒：Vera、Alivia、安喆、平喆、余熹諾、范芯堯

[Happy PaMa 教得樂 第252期]