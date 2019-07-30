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鄭靖楠 古老喉唱融入創作 自學泛音 傳承民族音樂

【明報專訊】我們的喉聲能否同時唱出低音和高音呢？可以啊！不止高低音，還可以多聲部和唱出旋律！這種音樂叫泛音詠唱。

香港年輕作曲家及鋼琴演奏家鄭靖楠，他就懂泛音詠唱，他更把這種古老又帶現代beatbox感的喉唱，融合到創作中。24歲的阿楠，4年前在大學念音樂時接觸民族音樂，對這些早期來自遼闊草原、山嶺的音樂產生濃厚興趣，開始自學。他還學懂吹口弦和彈大正琴。人家都說生命影響生命，阿楠卻以音樂影響別人，回饋社會：「年輕人有責任捍衛欣賞的東西，保留認為有價值的東西。」

在遼闊大漠，在群山疊疊的山鎮，又或黃土高原，都有着一些音色特別的傳統音樂和古老樂器，例如泛音詠唱（overtone singing）和口弦。前者以喉聲同時發出高低音，後者是以手彈撥的口技樂器，村民孑然一身帶着牛羊，就可渾然忘我天地間唱吟吹奏。在世界各地山區民族都流傳着不同的泛音詠唱和口弦樂器。

然而，當一個族群最後一個傳承音樂人去世，某些獨特的泛音詠唱和口弦便成絕響。鄭靖楠（阿楠）卻醉心民族音樂，希望以新方向傳承這些獨特音樂。他在香港土生土長，畢業於香港浸會大學和香港演藝學院，先後修讀作曲學士及碩士，現正在美國修讀作曲博士、副修民族音樂，正值暑假他回來探親，創作社區音樂演出。

「玩民族音樂，總有人會說你改變傳統，亦有人說反正這些東西都要滅亡，為什麼還要學？」阿楠這天來到文化中心天台，為我們示範泛音詠唱，大熱天時，他唱出Amazing Grace（《奇妙恩典》），把喉嚨壓着低音，從耳鼻再發出如同口哨的高音旋律，瞬間他四周的空間好像都被泛音填滿了，升起一份清涼感。

又不是牧羊人，為什麼一個城市大男孩千辛萬苦要學民族音樂呢？泛音詠唱難，口弦也不易，阿楠玩的一種口弦比一個小碗略大，四川涼山(彝族自治區）的彝族口弦則像衫夾般細小，當地懂口弦的人已很少了。一臉少年氣息的阿楠卻說：「泛音詠唱！我學了一年才掌握得到，之前我也不知道自己能否學得成，但我就是對音樂熱愛，堅持不放棄。」他中學已考獲鋼琴、小提琴和單簧管8級，到大學時鋼琴考獲演奏級最高級別，他也覺得難，那應該是真的很難了。

自小愛音樂 一彈停不了

他自小愛音樂，不是坊間阿媽逼那種，放學回來一彈就停不了。有這麼多時間練琴，沒去打遊戲機？「我好怪，小時候就是不愛玩遊戲機，我喜歡落街去遊樂場玩，遊戲機也打，和同學一起時就玩，一個人就完全不愛玩。」他還有一個習慣，就是愛在鋼琴上亂彈，有時作一段音樂，把曲子用筆抄下——這是日後成為作曲家的前奏。「我細個時，不大愛讀書，有想過將來做演奏家，卻沒想過作曲家這條路。父母很好，支持我做喜歡的事。我是家中獨子，爸爸媽媽很疼我，我很欣賞他們對我的教養，又是朋友，又把我當作細路仔。」

泛音詠唱唱法多樣，蒙古族的唱法叫呼麥，據說是最早的泛音詠唱。很多時我們想像的作曲家或填詞人，都似乎是憂憂鬱鬱，經常幾天不眠不休寫曲填詞，但眼前的阿楠卻總是掛着笑容，說：「我不是整天伏在那裏作曲的人，我做事很專心，一開始寫曲，就是『快狠準』，所以有很多時間做別的事情，我愛的事情很多，例如打籃球，除了中學停了一年要護着手指怕影響考琴，大學到現在也一直在打，我也愛行山，在香港時成日行。（作曲家閒時聽什麼音樂？）我愛開着YouTube，由得它自己播，有時也不知它在播什麼音樂！」在球場上的《男兒當入樽》，一直影響着他，在落後的形勢下憑着意志追上，令自己變得強大。這或許也反映在他學習泛音詠唱的摸索和堅持。

20歲那年在大學接觸到民族音樂，阿楠就去找民族音樂文獻、看紀錄片，感到泛音詠唱很奇妙，就上YouTube找教材，不牧羊的城市少年學泛音詠唱，只好躲在洗手間唱：「父母初時以為我發生什麼事，問我是否讀書壓力太大，躲在洗手間發着古怪聲音。實在很難聽啊！」怎樣難聽？或許可追溯遠古人類穴居時，模仿野獸的聲音，據說泛音詠唱便有可能是這樣開始的。

「捍衛有價值東西」 一年練成喉唱

初時他跟着YouTube的導師學唱，唱了一段很長時間，仍沒法發出喉唱的聲音，這時男兒當入樽的鬥心和毅力來了，「我就是一直堅持，不肯放棄。後來我用自己對音樂的理解，摸索聲音是怎樣掌握，大概練了一年，我才開始做到喉唱。」當時的他超高興，唱給朋友聽，唱給爸媽聽，問他們聽到嗎？「都聽到啊！」泛音演唱者便是這樣煉成的。他更把這些民族音樂融合到自己的作品去。

把傳統音樂變化，成為當代音樂，總有人會說不倫不類，更有人會說，這些東西和城市人生活距離很遠，反正遲早滅亡，何必醉心？「那看你用什麼角度去看，我覺得年輕人不去做一些事情，那才真的會滅亡啊！一個不做，十個不做，那些東西最終就沒人理，可能只留待去博物館看了。我覺得年輕人，有責任捍衛自己欣賞的東西，保留自己認為有價值的東西。我希望我們可以流傳民族音樂，讓更多觀眾聽到。」他認為箇中有一件很重要的事情：無論玩什麼音樂，仍是要帶給觀眾思考和文化。

「學習民族音樂，讓我感到自己很渺小。在那些山谷、草原，牧羊人和羊群中流傳下來的音樂，你會感受到大地的不同，吃的食物、生活的感受也不同，以至身體結構和聲音也不同。」

他說，在尋找民族音樂新方向的旅途中，參與者就是在保育這個文化。「我愈做音樂，就覺得愈像李小龍所講：be water；不要被很多事情限死了，你若不嘗試新的角度，就沒為藝術尋找新方向。」他6、7月回香港，本意是看看這個城市和創作社區音樂分享，但看見每一個人都難過，他也一樣傷感；但他仍然投入創作和演出，在廣場表演口弦和泛音詠唱，也製作社區音樂節目。阿楠說：「發生這麼多事，確是無心機，但我希望和觀眾分享音樂，能夠藉此輕鬆一下。」

■給香港的話

「相信自己，常存感恩；努力向前，永不放棄！」

■Profile

鄭靖楠

作曲家、鋼琴演奏家及泛音詠唱（呼麥）演唱者。2017年他仍在香港演藝學院讀書時，創立了Cross-Cultural Music Collective，希望透過工作坊推廣不同音樂，如古典音樂、中樂、粵劇、當代音樂和民族音樂。畢業於香港浸會大學和香港演藝學院，先後修讀作曲學士及碩士，今年1月開始在美國印第安納大學積可斯音樂學院修讀作曲博士學位，副修民族音樂學及音樂理論。第一屆「香港演藝學院節2017」多媒體音樂會「我城」擔任藝術總監和作曲，獲學院頒發「最佳跨學院製作2016-2017」； 2018年擔任「我城II」藝術總監和作曲，包括「我城藝術展」、「城．聲」、「我城II」3個活動。自小熱愛音樂和打鞦韆，小提琴及單簧管均考獲8級，鋼琴考獲最高的演奏級。不作曲時，愛NBA、打籃球、行山和聽音樂。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

電郵：feature@mingpao.com

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