用對膠紙 離離合合無「傷痕」

「膠紙的結構是由膠帶和黏貼劑組成，用途是把不同物品黐在一起。而不同物料的配搭具不同用途。」有25年膠紙業務經驗的工業膠黏劑及膠帶產品銷售經理唐啟康說，膠紙看似是簡單的生活用品，其實有很多專門學問。

貼士一：考慮黏貼時間長短

不少人只知道膠紙分「單面」和「雙面」兩大類，其實款式五花八門的膠紙的最大分別，是黏貼時間的長短。有些膠紙黏貼物件後容易脫落，有些則要施猛力才能把貼緊的物件分開，撕開後連物品也受損。唐啟康說其中一個普遍人選用膠紙的誤區，是未細心考慮黏貼在物件上的時間，而選錯了膠紙的種類。黏貼時間和黏貼力的強弱程度有關，原來包裝上的說明暗藏玄機。

「若想物件黏貼後可以移除，應選用印有removable字眼的款式，其特點是黐力較弱，適合短時間黏貼紙張等輕身物件。」若想把物品永久地黐在一起，則建議選用包裝寫上permanent字眼的款式。其特點是黐力強勁，可把相架或小膠架長久地黐在牆壁上。

貼士二：橡膠易除 亞加力膠愈貼愈實

當清楚自己需要，便要了解各式膠紙的用料和用途。3M技術部應用工程師張志遠解釋，不同種類黏貼劑的膠紙黏貼力迥異。「膠紙黏貼劑主要分為橡膠和亞加力膠，兩者特性分別很大。」橡膠黏貼劑的特點是貼上後黏貼力不會改變，在不受污染的情况下，黏貼力不會隨時間而減弱，皺紋膠紙、封箱膠紙和文儀用的款式，一般便是使用橡膠黏貼劑，貼上後較易移除。

而亞加力膠黏貼劑的特點是會在24小時內愈貼愈實。「起初黐力不算大，但膠水會逐漸抓緊物品表面，24小時後會達至最高強度，之後難以分離。用來黐戶外路牌、車牌的高強度膠紙，多數使用亞加力膠黏貼劑。「很多人用自己的手指測試膠紙的黏貼力，其實不能作準，應了解所用黏貼劑的種類。」

貼士三：光膠、防水塗層難黏緊

張志遠說黏貼劑較易抓緊金屬和瓷磚等物料的表面，用這些物料製成的東西較易黐實。而有光膠或防水塗層的物料則較難黏緊，因黏貼劑會被「跣走」。雖然光膠是黏貼劑大敵，卻可製成雙面膠紙中的「離型紙」，即用來分隔膠紙兩邊膠黏面的膠帶。

若要測試膠紙和物料的黏貼力，可做水滴測試。張志遠說，若水滴落在物料表面後隨即散開便屬容易黏實的物料，如水珠在物料表面完整地凝聚，即可能是和膠紙「有緣無分」。他提醒表面凹凸不平的物件會暗藏水氣或塵埃，有可能成為阻礙黏貼劑抓緊物件的「第三者」，貼膠紙前須清除。

貼士四：皺紋膠紙「弱雞」卻瀟灑

膠紙的堅韌度和膠帶所用的物料有關。唐啟康說寄往外國的包裹建議用封箱膠紙封箱，因它比皺紋膠紙堅韌。他提醒若想把紙箱循環再用，可用不漏膠的優質封箱膠紙。「把品質差的膠紙掀起後，會有大量膠漬遺漏在箱上，未必符合回收要求。」

而皺紋膠紙的名稱雖然是「膠紙」，但膠帶卻是用紙製成，在運送途中若遇上濕度高環境或濕水會較易受損。雖然它看似「弱雞」，卻受裝修工人及做手工勞作的人歡迎，因它可瀟灑、不留痕地從大部分物品上移走，適合短時間貼在物件上作暫時定位，或噴油時遮蓋不上色的部分。「皺紋膠紙表面可寫字或畫記號，而膠質的封箱膠紙則會把墨水跣走。」

唐啟康說不同用途的膠紙對膠帶物料有不同要求。「包裹電線接口的膠紙要具阻燃和絕緣功能；而張貼在煮食爐頭、熱水喉管或在浴室使用的，則需具防水能力並可抵受90℃以上高溫。」

貼士五：剪開破口輕易撕開

不少人用剪刀剪斷膠紙時，刀鋒會被膠紙纏住。張志遠說剪膠紙最理想的工具是膠紙座，當細密的金屬鋸齒在膠帶上打開缺口，便可爽快地把膠紙切斷。「若要用剪刀剪膠紙則要避免用整片刀鋒，只需以剪刀頭在膠紙邊緣剪開小破口，便可沿破口把膠紙撕斷。」唐啟康說有一款比封箱膠紙更堅韌的「布背膠紙」，因膠帶上有網紋設計，可輕易用手沿紋理撕開。「它防水、防紫外光、不易漏膠，移除時比封箱膠紙更乾淨利落，適合打風時貼在玻璃上。」

文：呂瑋宗

編輯：林曉慧

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