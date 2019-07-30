副刊

好生活

下一篇 上一篇

用對膠紙 離離合合無「傷痕」

【明報專訊】膠紙就像感情，有些人目標是從此貼到實，一生一世；也有些人追求短暫貼合，只在乎曾經擁有。而追求永不分離者，一旦發現錯配要分開，難免留下「傷痕」。有膠紙專家表示，不少人多年來錯用膠紙也全然不知。其實，沒一種萬能膠紙能黐百物，不同款式的膠紙也有特定用途，用錯膠紙，後果可大可小。

「膠紙的結構是由膠帶和黏貼劑組成，用途是把不同物品黐在一起。而不同物料的配搭具不同用途。」有25年膠紙業務經驗的工業膠黏劑及膠帶產品銷售經理唐啟康說，膠紙看似是簡單的生活用品，其實有很多專門學問。

貼士一：考慮黏貼時間長短

不少人只知道膠紙分「單面」和「雙面」兩大類，其實款式五花八門的膠紙的最大分別，是黏貼時間的長短。有些膠紙黏貼物件後容易脫落，有些則要施猛力才能把貼緊的物件分開，撕開後連物品也受損。唐啟康說其中一個普遍人選用膠紙的誤區，是未細心考慮黏貼在物件上的時間，而選錯了膠紙的種類。黏貼時間和黏貼力的強弱程度有關，原來包裝上的說明暗藏玄機。

「若想物件黏貼後可以移除，應選用印有removable字眼的款式，其特點是黐力較弱，適合短時間黏貼紙張等輕身物件。」若想把物品永久地黐在一起，則建議選用包裝寫上permanent字眼的款式。其特點是黐力強勁，可把相架或小膠架長久地黐在牆壁上。

貼士二：橡膠易除 亞加力膠愈貼愈實

當清楚自己需要，便要了解各式膠紙的用料和用途。3M技術部應用工程師張志遠解釋，不同種類黏貼劑的膠紙黏貼力迥異。「膠紙黏貼劑主要分為橡膠和亞加力膠，兩者特性分別很大。」橡膠黏貼劑的特點是貼上後黏貼力不會改變，在不受污染的情况下，黏貼力不會隨時間而減弱，皺紋膠紙、封箱膠紙和文儀用的款式，一般便是使用橡膠黏貼劑，貼上後較易移除。

而亞加力膠黏貼劑的特點是會在24小時內愈貼愈實。「起初黐力不算大，但膠水會逐漸抓緊物品表面，24小時後會達至最高強度，之後難以分離。用來黐戶外路牌、車牌的高強度膠紙，多數使用亞加力膠黏貼劑。「很多人用自己的手指測試膠紙的黏貼力，其實不能作準，應了解所用黏貼劑的種類。」

貼士三：光膠、防水塗層難黏緊

張志遠說黏貼劑較易抓緊金屬和瓷磚等物料的表面，用這些物料製成的東西較易黐實。而有光膠或防水塗層的物料則較難黏緊，因黏貼劑會被「跣走」。雖然光膠是黏貼劑大敵，卻可製成雙面膠紙中的「離型紙」，即用來分隔膠紙兩邊膠黏面的膠帶。

若要測試膠紙和物料的黏貼力，可做水滴測試。張志遠說，若水滴落在物料表面後隨即散開便屬容易黏實的物料，如水珠在物料表面完整地凝聚，即可能是和膠紙「有緣無分」。他提醒表面凹凸不平的物件會暗藏水氣或塵埃，有可能成為阻礙黏貼劑抓緊物件的「第三者」，貼膠紙前須清除。

貼士四：皺紋膠紙「弱雞」卻瀟灑

膠紙的堅韌度和膠帶所用的物料有關。唐啟康說寄往外國的包裹建議用封箱膠紙封箱，因它比皺紋膠紙堅韌。他提醒若想把紙箱循環再用，可用不漏膠的優質封箱膠紙。「把品質差的膠紙掀起後，會有大量膠漬遺漏在箱上，未必符合回收要求。」

而皺紋膠紙的名稱雖然是「膠紙」，但膠帶卻是用紙製成，在運送途中若遇上濕度高環境或濕水會較易受損。雖然它看似「弱雞」，卻受裝修工人及做手工勞作的人歡迎，因它可瀟灑、不留痕地從大部分物品上移走，適合短時間貼在物件上作暫時定位，或噴油時遮蓋不上色的部分。「皺紋膠紙表面可寫字或畫記號，而膠質的封箱膠紙則會把墨水跣走。」

唐啟康說不同用途的膠紙對膠帶物料有不同要求。「包裹電線接口的膠紙要具阻燃和絕緣功能；而張貼在煮食爐頭、熱水喉管或在浴室使用的，則需具防水能力並可抵受90℃以上高溫。」

貼士五：剪開破口輕易撕開

不少人用剪刀剪斷膠紙時，刀鋒會被膠紙纏住。張志遠說剪膠紙最理想的工具是膠紙座，當細密的金屬鋸齒在膠帶上打開缺口，便可爽快地把膠紙切斷。「若要用剪刀剪膠紙則要避免用整片刀鋒，只需以剪刀頭在膠紙邊緣剪開小破口，便可沿破口把膠紙撕斷。」唐啟康說有一款比封箱膠紙更堅韌的「布背膠紙」，因膠帶上有網紋設計，可輕易用手沿紋理撕開。「它防水、防紫外光、不易漏膠，移除時比封箱膠紙更乾淨利落，適合打風時貼在玻璃上。」

文：呂瑋宗

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

上 / 下一篇新聞

新潮涼茶 醒神消暑氣
新潮涼茶 醒神消暑氣
知多啲：香港滿山寶 眼看手勿動
知多啲：香港滿山寶 眼看手勿動
鄭靖楠 古老喉唱融入創作 自學泛音 傳承民族音樂
鄭靖楠 古老喉唱融入創作 自學泛音 傳承民族音樂
後記：分享音樂 需先學習與人溝通
後記：分享音樂 需先學習與人溝通
去漬貼士：塗除膠劑 待10分鐘才抹擦
去漬貼士：塗除膠劑 待10分鐘才抹擦
黏貼秘訣：油脂阻黏貼 狂按壓黏力不會增
黏貼秘訣：油脂阻黏貼 狂按壓黏力不會增
暑假大玩：花海打卡 學做蝶豆花缽仔糕 親子農莊闖繩網「飛」天
暑假大玩：花海打卡 學做蝶豆花缽仔糕 親子農莊闖繩網「飛」天
小農夫種微菜苗嘗「鮮」
小農夫種微菜苗嘗「鮮」
暑假大玩：化身小海賊王 盡情打水戰
暑假大玩：化身小海賊王 盡情打水戰
與「奇兵」玩水 扮靚做公主
與「奇兵」玩水 扮靚做公主
本周Focus．採訪手記：書展另類寶物 特色桌上遊戲
本周Focus．採訪手記：書展另類寶物 特色桌上遊戲
活動推介：義賣舊書行動 延續好書生命
活動推介：義賣舊書行動 延續好書生命
活動推介：發掘行船海員故事 巨型棋盤了解航運
活動推介：發掘行船海員故事 巨型棋盤了解航運
重要日子提提你！
重要日子提提你！
索取Happy PaMa教得樂禮品
索取Happy PaMa教得樂禮品
好去處：親子兩日一夜本地遊 島上歎世界 馬車遊海濱
好去處：親子兩日一夜本地遊 島上歎世界 馬車遊海濱
化身「睡衣英雄」尋寶
化身「睡衣英雄」尋寶
住文物酒店 認識大澳
住文物酒店 認識大澳
好去處：市區度假之選 駕車暢泳歎得獎美食
好去處：市區度假之選 駕車暢泳歎得獎美食
童讀好書：夏日施快樂魔法 書中尋暑假真義
童讀好書：夏日施快樂魔法 書中尋暑假真義
家家有禮：回味童年經典玩意
家家有禮：回味童年經典玩意
家家有禮：史諾比帶你星空漫遊
家家有禮：史諾比帶你星空漫遊
家家有禮：「繁花光影」賞日本風情
家家有禮：「繁花光影」賞日本風情
家家有禮：與鯊魚水母投入夢幻水世界
家家有禮：與鯊魚水母投入夢幻水世界
家家有禮：發明家東尼助解生活小難題
家家有禮：發明家東尼助解生活小難題
讀樂樂：踏出善意一步 化解矛盾
讀樂樂：踏出善意一步 化解矛盾
校園筆陣．玩創校長：寶貴的生死教育課
校園筆陣．玩創校長：寶貴的生死教育課
自在講媽：向暴力體罰說不
自在講媽：向暴力體罰說不
爸媽筆陣．小學雞媽媽：跟孩子說白衣人
爸媽筆陣．小學雞媽媽：跟孩子說白衣人
半職爸爸：最可怕的不是打架
半職爸爸：最可怕的不是打架
爸媽筆陣．半個瑞典人：在家做暑期工
爸媽筆陣．半個瑞典人：在家做暑期工
客座隨筆：媽媽，讓我來
客座隨筆：媽媽，讓我來
專家筆陣．客座隨筆：丈夫的教仔方式是從哪裏學回來？
專家筆陣．客座隨筆：丈夫的教仔方式是從哪裏學回來？
教大GPS：性沉溺並不存在
教大GPS：性沉溺並不存在
專家筆陣．辣媽CEO：與年輕人的對話
專家筆陣．辣媽CEO：與年輕人的對話
論盡教育：沙呂小讓了小半步
論盡教育：沙呂小讓了小半步
浪漫七夕 胭脂水粉拜織女
浪漫七夕 胭脂水粉拜織女
知多啲：坪洲仙姊廟 緣於居民撿「織女」
知多啲：坪洲仙姊廟 緣於居民撿「織女」