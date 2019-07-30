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知多啲：香港滿山寶 眼看手勿動

【明報專訊】涼茶早在2006年2月就已被列為國家級非物質文化遺產之一，其誕生與嶺南地區的天氣水土關係密切。《香港涼茶與龜苓膏》一書就曾引用宋代古籍《嶺南衛生方》以作解說，「嶺南炎熱，而又近海，地卑而土薄。炎方土薄，故陽澳之氣常泄；近海地，故陽濕之氣常勝」，「人居其間，類多中濕」。

為對應地區氣候及水土特徵，嶺南人民以在地中草藥為原料，經年累月下調配並積累不少強身保健的中草藥煎劑。時至今日，雖然常用中草藥以進口居多，但其實本地山頭均可見各式涼茶用料。有40年歷史的草研中草藥旅行隊由徐龍望創立，現時由其兒子、註冊中醫徐思濠帶隊，凡對中草藥有興趣的人士都可以報名參加。他指出香港現時常見的中草藥超過400種，遍佈港九新界的郊區，港島以水塘附近物種最豐富，九龍慈沙古道、獅子山郊野公園一帶，以及新界近西貢、海下灣等，都是中草藥茂盛之處。只要細心察看，布渣葉、地膽草等具清暑功效的草藥，以及大家常用的白茅根、土銀花、土茯苓等，都可以在山徑之中發現。但他亦提醒，山草藥種類眾多，一般百姓難分物種，切勿胡亂採摘煲涼茶。

■Info

◆草研中草藥旅行隊

查詢：fb專頁「草研醫療及保健中心」，電話9022 0902

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