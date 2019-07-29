全民好性：男人一定好色？

有一女士尋求協助，指未婚夫一直未能和她性交，希望了解與未婚夫能否有正常性生活。她說未婚夫一直「很害羞」，不太願意與她親熱，亦未曾有婚前性交。未婚妻感到很無奈，感到未婚夫可能不太需要自己，她說如果不能性交，就不打算和未婚夫結婚了。

未婚夫是一名非常俊朗的男士，身體檢查一切正常，亦很清楚自己是異性戀。男女雙方都曾戀愛，都曾性交，何以這次卻遇上問題呢？

不敢親近未婚妻 怕性交後失去所愛

探索他的性歷史，拍過3次拖，3次都有和女友性交，但他發現每次戀愛有性交後，關係就會變得不好。如今他很愛未婚妻，愈愛她便愈怕性交之後會失去她的愛，故他多以自慰處理性慾。

透過性自我量表測試，顯示未婚夫的性焦慮很高，有很嚴重的分離焦慮，不喜歡在最珍愛的人面前主動提出要求，亦不喜歡在愛人面前展露投入性愛的自我，認為那種表現往往會引致分手。與過去3個女友交往時，多數是女性提出性要求，他說當女性提出性要求時，他會感到更強烈的性興奮。過去的戀愛，大多數只是尋求性慾的滿足，現在他遇上了真愛，遇上了真正珍重的人，他認為未婚妻對他的吸引力全在於性格，認為有這樣一位太太是人生最大的幸福，故他很想珍而重之。雖然他認為性是正常需要，卻不喜歡在愛人面前投入性愛；但為了有孩子，他說將來願意嘗試與太太性交。

輔導後放下焦慮 享受親密性愛

因為這對情侶感情良好，女友終於願意結婚了，兩人一起學習相處。數次輔導後，丈夫對於性交的焦慮大大減低。最後，先生終於可以與太太性交了。

這個案讓我們看到，首先在親密關係中，男士不一定只由性慾主導，親密感情也是很重要。這名男士的性表達受到過去戀愛的歷史影響，這說明男性的性不止是生物的自然反應，也受很多因素影響。而當夫婦任何一方遇上困難，也可透過協商解決，繼續享受親密性愛生活。

文：吳海雅（香港性教育研究及治療專業協會會長）