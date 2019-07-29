知多啲：患病可致敏感帶永久消失

她舉例指出，部分糖尿病患者的微血管發炎，致神經感覺受影響，敏感帶的反應變得遲緩，「即使原先敏感帶位置穩定，如耳珠或頸背，一旦糖尿病出現，都會影響患者的皮膚感覺」。她指出，若人們的身心狀態穩定，敏感帶位置會較穩定。

腦袋抗拒 撫敏感帶無效

另外，部分母親餵哺母乳時，認為乳房為嬰兒的食物來源，須保持衛生清潔，因此拒絕讓伴侶觸碰，「因為人類最大的性器官是腦袋，當腦袋拒絕接收信息，或者情緒上拒絕性行為，即使接觸敏感地帶，亦好難有性興奮」。鄧指出，遇上這類個案，會施以認知行為治療，向母親澄清錯誤的想法，如人的身體並非無菌，每次餵奶前以棉花沾清水清洗乳頭，已能確保衛生。

然而，在部分情况下，敏感帶會永久消失。黃宗顯表示，如乳癌患者切除乳房後，即使重建人造乳房，亦不能重新建立敏感帶，「因為過程不能重建C類神經纖維，人造乳房只是外觀和形象重建」。他提及一陰莖癌患者個案，經接受切除陰莖手術後，不但永久失去敏感帶，亦害怕與妻子進行親密行為，「但是我們會教他們，性行為有好多種，例如愛撫。他可以用好多方法，來取代已失去的敏感帶」。

若敏感帶消失，導致性功能障礙，性治療師會帶領個案做感官集中練習（sensate focus），發掘其他敏感帶。鄧永琴表示，在練習中，二人會互相撫摸，但過程中需避開性器官，「做的過程不是要取悅對方，而是要感受被撫摸的感覺，感受對方撫摸哪個部位，令自己最感愉悅、最舒服，甚至有興奮的感覺」。但她提醒，練習前宜先經認可性治療師簡介及指導，方能切合個案需要。