數目位置因人而異 神秘敏感帶 撫摸講究速度

敏感帶位置及數目眾說紛紜，到底有無醫學根據？精神科專科醫生兼性治療師表示，原來與C類神經纖維息息相關。

C類神經纖維傳興奮信息

單單是敏感帶數目，有不同說法。精神科專科醫生兼性治療師黃宗顯表示，敏感帶（erogenous zone）是指容易刺激性慾的身體部位，除性器官外，亦包括頭皮、耳珠、大腿等。他指出，每人的敏感帶位置皆有不同，在某些情况下，即使不觸碰性器官，單單撫摸其他敏感帶亦可喚起情慾，帶來刺激，甚至達到性高潮。

敏感帶位置不但人人不同，還會隨情况改變。黃宗顯引述國際性學研究學院（International Academy of Sex Research）2016年研究，發現相比自慰，當與伴侶發生性行為時，敏感帶區域會擴散，範圍更大，「但具體原因未知，這純粹是科學家的觀察」。

敏感帶位置多變，神秘莫測，到底是否心理作用？黃宗顯解釋，人體內有3種神經纖維，其中一種C類觸感神經纖維（C-tactile fiber）與敏感帶息息相關；此類神經纖維分佈於中樞及周邊神經系統，經輕微及慢速觸摸後，會向大腦傳送性興奮的信息。在敏感帶位置，C類觸感神經纖維分佈較集中，因此容易產生快感，但由於每人的神經纖維分佈有所不同，因此難以就敏感帶位置一概而論。

最佳撫摸速度：每秒3厘米

黃宗顯指出，有別於另外兩種神經纖維，C類觸感神經纖維沒有髓鞘（myelin），傳送神經信息的速度較慢，只能處理某一速度的刺激，「如要刺激C類觸感神經纖維，力度不需要好大，細細的輕撫已足夠」。如果動作太快，或以拍打方式觸碰敏感帶，均不能刺激神經纖維發出信號。

C類神經纖維只能處理某一速度的刺激，對於最佳的刺激速度，科學家亦有研究。黃宗顯引述學術期刊Biological Psychology去年一項小型研究，透過面部肌電圖等數據，測試45個研究對象經不同速度的撫摸後，身體有何生理反應。研究比較以每秒觸摸皮膚3厘米距離，以及每秒觸摸0.3厘米，結果顯示前者帶來更大的性刺激。

研究：腳部敏感帶評分低

除了C類觸感神經纖維，神經科學家V. S. Ramachandran於1990年代亦嘗試由另一角度引證足部為敏感帶。他指出，在大腦的主要體覺皮質區（Primary Somatosensory Cortex）中，足部及生殖器官的神經感應位置鄰近，因此當足部經過輕撫後，連帶生殖器官也一併受到刺激。惟黃宗顯對此說法有所保留，指出臨牀上較少見到以腳為敏感帶的個案，相反敏感帶多為性器官、額頭、耳珠、手臂內側等位置。

敏感帶位置人人不同，於2013年，學術期刊CORTEX發表一項研究，訪問793名分別來自英國及非洲的男女，邀請他們按身體不同部位評分，以10分為滿分，選出最具性刺激的身體部位（見主圖）。結果顯示，不論男女，性器官的分數最高，達9分或以上，其次為嘴唇；反之足部的評分較低，徘徊在1分水平。

文：鄧安琪

編輯：王翠麗

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