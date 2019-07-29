瘤言情深：化療初期服中藥 風險難估

影響肝腎 難揪出真兇

中醫學博大精深，每一條藥方內含的成分複雜，只要稍微改變藥材的分量或煮法，療效和副作用可以截然不同。儘管現今科技發達，仍難以有系統地將不同化療、標靶以至免疫治療藥物與不同種類、分量的中藥全盤納入考量，以避免兩種藥物的藥性互相影響。

再者，西醫系統講求科學根據，而目前實在未有足夠數據證明化療與中藥並無衝突。

所謂是藥三分毒，尤其是用於治療癌症的藥物，皆有可能影響肝腎功能。若然在西醫治療開始時同時以中藥調理，當出現肝腎問題時，醫生便難以區別是中藥還是西藥的緣故，或是因兩者的化學反應而起。我經常以顏色作比喻向病人解釋，假設中藥是黃色，西藥是藍色，肝腎功能受影響就是兩者混和的綠色。由於現時暫未有方法區別藍色與黃色的比例，所以若肝腎功能受到影響，醫生便可能需要調整藥物分量，甚至停止藥物治療，繼而影響治療進度。

治療腫瘤相當複雜，除抗癌藥物之外，假如病人還患有其他疾病，例如高血壓、糖尿病等，醫生便需要協調病人本來已經服用的藥物。若病人沒有服用中藥，腫瘤科醫生便可以清晰地評估病人對藥物的反應，根據情况調整藥物劑量，同時醫生與病人也不用額外承擔難以估計的風險。

不過，癌症畢竟是種頑疾，醫生明白病人與家屬都希望用盡世上所有方法去治療，對於醫生的斷然拒絕，一些病人或會覺得失望、不甘心，甚至有病人索性不和醫生溝通，偷偷服用中藥。

化療穩定後可再溝通

在剛剛開始化療時，病人確實不應使用中藥，好讓腫瘤科醫生可以充分掌握化療藥物對病人的副作用。但在化療兩至三個月，大致掌握初步情况後，我個人認為這灰色地帶可存在妥協空間，病人可以和醫生溝通使用中藥，惟前提是醫生、病人與家屬之間必須保持理性討論，以達合理期望。其間醫生需要與病人緊密溝通，觀察有否出現額外的肝腎干擾或副作用，盡量避免中西合璧引起的任何不良反應。

其實不少病人服用中藥都只是「求個安心」，害怕錯失治療良機，但所謂「食得鹹魚抵得渴」，病人要明白同時服用中西藥並非完全無風險。如果病人有合理期望而又願意承擔潛在風險，我一般不會反對病人在化療期間使用中藥，但醫患間必須保持緊密溝通，讓病人感覺安心的同時，亦希望能把風險減到最低。

文：黃麗珊（臨牀腫瘤科專科醫生）