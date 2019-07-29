月經杯是由醫學級矽膠製造，放入陰道蒐集經血，可以清潔及重用，壽命長達10年。醫學期刊《刺血針》刊登一份系統性文獻回顧，結果顯示月經杯安全有效，是衛生巾或衛生棉條以外的另一選擇。

該文獻分析43份研究、涉及3319名女性。有5人使用月經杯後感覺強烈痛楚，6人出現過敏反應，9人出現尿道感染，5人有中毒性休克，13人避孕環移位。但與其他方法比較，月經杯整體來說並沒有增加感染風險；而其中15份研究，約有73%女性表示會繼續使用月經杯。

研究員指出，一個月經杯可持續使用10年，花費相等於衛生巾的5%、衛生棉條的7%，對於貧窮地區、低收入家庭，有女孩子因為缺乏衛生用品而在月經期間無法上學，可重複使用的月經杯為她們提供解決方案。

資料來源：英國國民保健署

■跟動物做朋友 有益身心

科學家正研究飼養寵物對人類身心健康的益處。與動物互動，可降低皮質醇（壓力荷爾蒙）水平、降低血壓，同時減少孤獨感，增強情緒。另有研究發現，自閉症兒童與豚鼠玩耍時比較平靜，焦慮水平下降，社交能力也有改善，與同齡人有更多交往。研究員相信，因為這些動物無條件接受，使孩子感到平靜安慰。

美國國立衛生研究院人類動物互動研究項目負責人指，如要增加身體活動，可考慮養狗，每天遛狗增加體力活動；若要減壓，欣賞魚缸內的魚游來游去，可以平靜心情。

資料來源：美國國立衛生研究院

■治理情緒先解構情緒

喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲為之七情，現代心理學把情緒分為「基本情緒」和「複合情緒」。基本情緒有4種：快樂、悲哀、憤怒、恐懼；基本情緒可衍生出羞恥、悔疚、仇恨、眷戀等複合情緒。認識情緒是治理情緒的開端，香港公共圖書館與生死教育學會合辦免費講座，解構情緒的特質與治理的方法。

◆「甚麼是情緒？」講座

日期：8月31日（周六）

時間：下午3:00至5:00

地點：香港中央圖書館

講者：黃沐恩（香港恒生大學社會科學系助理教授）

報名：8月19日（周一）上午10:00起登入香港公共圖書館網頁或致電2921 0222留座。名額有限，先到先得，額滿即止

網址：www.hkpl.gov.hk