靜觀男人心：舞動男士 享受過程也是目標

在一個形體活動上，我們邀請男士讓身體隨音樂自然地舞動起來，然後，再邀請他們分享當時的感受及體驗。突然空氣停住了，大家就像電腦當機一樣，不懂運作，沒有說話可以表達。有的男士更提到「不知道目的是什麼」，因為不知為何，感覺很疑惑，有點不耐煩。

男士們很習慣按照目標去訂定過程，他們就是習慣這樣解決困難，而這樣亦很有安全感，因為他們知道標準，看到效果，路徑十分清晰。不過我們太習慣這樣的模式，讓我們只着眼於目標是否達到、過程如何促成目標，而忽略了過程本身就是一個經歷的重要性。

專注當下 創意更多

每一個時刻，我們的身體都在活動、我們的情緒都在流動，不過我們並未有留意。想像一下在人際相處的過程，大家因為意見不合而有激烈對話，如果我們只看目標，大家就只看到最終的結果。如果我們有留意過程，留意大家如何意見不合、對方哪一句說話令自己不滿意、自己有什麼情緒產生、自己真實是希望對方如何回應自己、對方又有什麼情緒。這些都是在短短的過程之中會出現，而且一直影響我們之後的回應及行為，只是因為我們太習慣了，而沒有留意。

也有男士在形體活動過程之中能夠有新的發現而感到很高興，對於自己有創意地隨身體起舞感到很雀躍及興奮。他透露自己按指引完成工作會很有安全感，需要自己做決定、創作時就會感到很困擾。這次的經驗讓他發現，自己也同樣擁有創意及自我的發揮空間。他發現預期太多、思考太多自己要怎樣去表現、如何在適當的場合做適當的事情，這些都讓他用盡精力；反而不去思考，讓自己專注當下，身體就會更自由，創意亦會比平常好很多。

正正就是讓自己專注停留在自己當下的身體及情緒（be present），才有一個好好的連結及覺察，發現自己原本擁有但被忽略的部分。

文：黃大傑（明愛賽馬會思達計劃男士社交及情緒支援服務社工）

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