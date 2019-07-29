知多啲：社區康健中心 基層預防為本

衛生署2014/15年度人口健康調查的結果顯示，非傳染病（或稱慢性病）在香港十分普遍。以40歲人士為例，差不多有一半人士已有高血壓、糖尿病和高膽固醇的其中一種，並需要接受治療。隨年齡增長，患上這些疾病的風險也顯著增加。

面對人口老化 加強地區健康護理

為了應對挑戰，香港必須在醫療政策上作出改變，令市民對個人健康思維作一個範式轉移。同時，亦有必要在醫療服務系統內加強推動個人和社區的參與，統籌和協調各醫、社界別，加強地區基層醫療健康護理服務，讓醫護專業在提供社區醫療健康服務上，發揮其重要性，鼓勵市民預防疾病，加強自我和家居照顧，減少住院需要。舉例說，若市民患有高血壓而能及早辨識和控制，可以減少中風風險，避免因而入院和隨後的康復治療，以及對家庭帶來的壓力。

食物及衛生局（食衛局）在過去兩年，籌備全港首個康健中心，提供以地區為本的基層醫療服務。中心預計將於9月在葵青區投入服務，預計每年服務量接近8萬人次。希望加強公眾對疾病預防的意識，提升公眾對個人健康管理的能力及為慢性病患者提供支援。以陳先生為例，他可以參加退化性膝關節痛症計劃，服務內容包括：

1. 社區支援

2. 個人化運動計劃

3. 個人化痛症紓緩治療

4. 應對策略訓練

5. 日常生活及耐力訓練

6. 飲食諮詢

根據陳先生情况，地區康健中心護理統籌主任（護士）會安排他參加小組活動，認識退化性膝關節痛症知識、護理方法及自我管理的技巧。陳先生亦會由醫生轉介，在地區康健中心接受個人物理治療，包括計劃涵蓋的痛症紓緩治療（例如以電療減輕痛楚）、應對策略訓練、功能性活動及耐力訓練。

完成整個治療計劃後，護理統籌主任會致電跟進陳先生的情况。預期陳先生掌握管理膝關節問題，定時做膝關節運動，留意生活細節，可減少關節炎復發或惡化。