星期日文學‧亂世．抗爭．文字：西鐵的門，連儂的牆，鄺俊宇的書

而書展期間的周末，金鐘繼續有遊行示威，警察連開數十槍；入夜後，元朗又出現大批鄉黑，聚集於西鐵站虐打途人，不幸地，我剛好就在那一列「不關門、已停駛」的車廂裏。西鐵列車門外，是一群握着木棍鐵通、有恃無恐見人就打的惡霸，被襲擊的乘客們則大多只能以隨身雨傘和水樽抵擋，或像我的背囊裏，只有兩本書。哈哈，書到用時，卻恨不是兩塊磚頭。鄉黑事件發生數天，書展亦終告一段落，但每一次靜下來的時候，我仍然輾轉叩問，時勢如此不講道理，看書有用嗎？寫字有用嗎？

百無一用是書生

當「反送中」變成走入社區的持久戰，警民衝突升級，甚至出現黑社會明目張膽施暴毆打市民，而警察落閘迴避，天地不仁，政權無道，今日沒戴齊頭盔面罩都建議不要往前線跑，還想着看書？回想過去一個月，有編輯朋友無奈打趣說，跟得上時勢，應該勤加健身習武，可能好過埋頭寫字。當如何安全回家、乘坐什麼交通工具、穿什麼顏色衣服外出，都成為每一天要顧慮的事情，香港已無法回頭，亦已不可能回到幾年前那種一邊遊行一邊靜坐於佔領區看書、開讀書會那種快樂抗爭。

經歷過無數次七一遊行、反國教、雨傘運動，不少像我這一輩的八十後，滿以為經驗豐富，看得透徹，但時至今日，都充斥着「百無一用是書生」的無力感。同輩之中，有人繼續擁抱和平、理性、非暴力，亦有人「想衝」，惟他們已有家庭事業，有所顧慮。在過去的一段日子，我輩書生、所謂知識分子，總是懷着某種時代的責任，認為在不安局勢之中可以扮演明辨是非、客觀批判的監察者角色，負責警醒未有知覺的民眾，透過不同渠道平台，講道理，寫文章，甚至乎寫詩、唱歌，藉此發揮一種不甘沉默的知性力量。然而，就如身邊一些文化評論者和影評人所言，縱然文以載道的理念值得繼續堅持，但這種關注社運的行動模式，在今日無疑是被新一代「派膠」的迂腐所為，隨之而來的無力感，亦正揭示了新舊世代的改變。

綜觀香港社運的政治光譜，往日有偏中立的泛民主派別，有偏激的勇武路線，但來到「反送中」世代，卻顯然出現了跟過去截然不同的面貌。和理非又好，激進又好，新一代都不再信奉社運領袖，而沒有「大台」，摒除絕對的光譜辨識系度，卻成為抗衡日漸極權的香港政府的有效途徑，甚至出現了顛覆性的「臥底」思潮。網絡社群之間，開始有人用簡體字、長者圖，甚至將自己的社交帳戶徹底改頭換面，假扮「藍絲」撐警、愛國，參與對方的集會活動，他們豈止沒有鮮明顏色，而是換色偽裝，潛入對方的光譜之中。直諫早已無用，與其字字鏗鏘、句句慷慨，曲直難分才是社運的新主流。

然而，像過去數年代表着社運年輕一代的黃之鋒、梁天琦，傳媒需要造神，挑選一個領袖人物作焦點。意外地，而又諷刺地，就如《時代》雜誌近日的大字標題，民主黨議員兼流行文學暢銷作家鄺俊宇，便在光譜不再鮮明，沒有「大台」擔當代表的今日，被舉薦成「香港社運之神」（God of Hong Kong Protests）。近幾年的政制角力上，鄺俊宇明明屬於泛民旗幟下的一顆溫和軟柿，談及文風，鄺俊宇又明明最擅長以暖筆寫柔情散文。百無一用是書生，鄺氏站在前線既不打得，紙上文筆又不夠力，卻又被視為絕望中手握火炬的曙光。

亂世之中的鄺氏散文

時勢紛亂，文字有用無用，或要從鄺俊宇談起（應該說，鄺氏已是僅存不多的突破點）。這幾年間，鄺俊宇一直都是坊間的神化對象，初時寫感性散文喜歡頻頻用上逗號，變了「逗號神」；後來，選超級區議員，成為全港「票王」；然後，是今日挺身而出，矢志「在雞蛋與高牆之間，永遠站在雞蛋前面」的「鄺神」。「鄺神」之神，神在其身分的多重分裂。如其自述，鄺氏近年身兼四個身分，雙料議員、社工、暢銷作家，身在亂世陰霾，他一邊徘徊在社運前線，明確主張以和為貴，調解衝突，另一邊仍朝着樹洞寫他細水長流的愛情散文。

而亂世未定，踏入七月又到書展，其實這一年亦格外留意鄺氏新書。百忙之中，鄺俊宇一如既往，推出了散文新作《我們在一起》，出席了數場簽書活動。遊行隊伍之中，走在「雞蛋前面」的鄺俊宇，成為了社運焦點；會場之內，他是暢銷作家，然而，這本新書亦頗有弦外之音，書名語帶雙關的「我們」既指情侶，又當然指他在這兩個月經常掛在嘴邊的「手足」，相對往年金句式散文集，這一本書無疑擁有多一重的時代意義。四十餘篇暖心感情絮語，卻很明顯是在出版前夕，適逢《逃犯條例》爭議令香港局勢變天，於是，此書序言及最後一篇，居然就跳出了鄺俊宇一貫的樹洞心事，藉着這個愛情信箱，談愛情，又轉而涉足冷峻的政治話題，夾雜了十數頁的篇幅關於社運，關於警民衝突期間的「手足」之情，以及他的政治抱負和時代覺悟。

除了作者簡介，鄺俊宇其實極少在散文中提及自己的議員身分。不過，在《我們在一起》的最後一篇，應該是臨時加插的，書中第一次明確出現了「議員」關鍵詞，故事則發生在金鐘車站，警察對乘客大規模搜身，而鄺俊宇身在現場。

「議員，我們有權這樣做。」他說。

「請你明白，我也有權監察你們。」我回敬。

議會之外，在鄺俊宇柔情溫軟的散文作品中，絕無僅有地展露了作為議員的強硬態度。時勢，讓他的多重身分，終於在某些地方接軌。《我們在一起》一書似是愛情散文，卻又跟過去不盡相同。議員和作家兩個身分，偶有重疊，而筆鋒一轉，於書中最後一篇，鄺俊宇自白，就在二百萬人上街遊行那天，連日體力透支的他，關掉電話躲在郊外，想做回一個作家，靜下來寫一些字，但每寫一個字都想哭。而這一篇，他寫得分外用力。比起同輩作家，鄺俊宇確實多了一重身分，但字裏行間可以看出，他同樣有着同輩文人的那種無力感。

經過元朗西鐵站一役，作為文學人的那種無力感，直到今日仍然揮之不去。這一邊是催淚彈胡椒噴霧，另一邊是鐵通木棍，今日確實已不是那個唇槍舌劍的辯論世代了，以為自己能夠兩手空空，以文人的身分走上前線，文以載道化作前線抗爭的槍頭，反而暴露了自己尚未洞察到時勢的險峻，顯得不自量力。

世道崩壞，文字何價？當政府拒絕對話，上至當權者，下至警隊，腐敗到需要依靠黑社會剷除異己，轉移社會衝突視點，否定了任何達成共識的可能性，真理再沒有愈辯愈明，而過去被人們推崇的文字思辯力量，在這樣的社會氛圍，或已失去它的靈光。靈光消散，時勢每一天都在變得更差，像前幾年傘運過後，美其名是時代註腳而集結的那些「傘運書」，寫來還有用嗎？再妄想以知識分子的聲音為時勢出頭，憑空拋出一些言之鑿鑿的「後物質」、「新民主」理論分析中港局勢，在盛世之中是見識，亂世之下只是一種過時、離地，甚至帶着騎劫意味的賣弄。

又說回鄺俊宇，時勢動盪，鄺議員當然有另一個走上前線的身分，與不公義抗衡，而那逐漸被收起了的作家文人身分，正如面對強權欺凌，文字無力抵擋，但也許，不是完全無用。坦白說，觀乎文筆，鄺俊宇為人詬病已久，作為暢銷榜上的著名作家，其感性散文毫不特別，亦不見得寫出什麼洞察見識。事實上，他並非沒有自知之明，始終謙稱自己文筆差，跟文學界的門檻有距離。但相對之下，鄺俊宇的直白行文，甚至乎是淺拙，反而因為少有賣弄高見，經得起亂世冲刷。

如遍地開花的「連儂牆」，如世界各地張貼的大字報，如鄺俊宇的這本新書，無驚艷文筆，亦無訴說大道理，其實他並沒有借用作家的身分，說明為何要「反送中」，譴責警察濫用暴力。文字在崩壞的日子裏不一定用來說道理，反正說了，都可能夏蟲不可語冰，從上而下醍醐灌頂的想法，在今日未必有用；由下而上，在「連儂牆」、在網絡社群，甚至是在地鐵車廂偶然收到的AirDrop信息，簡單一句打氣說話，或苦中作樂的無聊笑話，反而更見文字的包容力。書展結束的那一天，傍晚經過旺角，花了大半個小時讀着行人天橋上「連儂牆」的留言信息。好多字，字山字海，香港年輕人居然那麼多人喜愛寫字，依賴寫字。文字無用，但當大埔「連儂牆」的文字碎片都會成為狙擊目標，文字的存在，當它被看見，本身就擁有一些影響力。

抗爭有時，文藝有時

李小龍的那句Be Water，如水，已徹底取代了民主路上一切光環爭逐，成為了今日香港社運被推崇的意識形態。而文字的張力，亦正好如水，無形而不碎。文字不一定尖銳，亦不需要故作艱澀，眾人皆醉我獨醒。文字可以簡潔如水，流動如水，產生它的療癒力量。牆上的文字信息，拆了、失去了，可以再寫、再貼，到別的地方再貼。從金鐘到大埔，又到旺角，甚至何君堯議員的辦事處。如果你覺得灰心、徬徨，像我一樣覺得無力、無能為力，你就寫字吧，記得走過政總附近的「連儂牆」，偶然會發現插入了幾張跟社運無關的信息，例如有人借牆寄意，跟心儀的女孩子示愛，有人期許明年全班考第一，獲某大學取錄，亦當然，有人問政府幾時派錢，抄寫歌詞，在鋪天蓋地的政治控訴中，夾雜了猶如神社繪馬的私密期許。

其實，這種暗渡陳倉，剛好就是鄺俊宇散文集《我們在一起》的相反。抗爭有時，文藝有時，離開街頭對峙，轉個頭來鄺議員又繼續找個地方躲起來，寫他的樹洞散文。無論是透露考第一的心願，還是暗戀而忐忑的綿綿情意，這些文字，可能都跟政治無關，但它們同樣有着對未來的憧憬，同樣發自真誠。面前眼前的暴力，文字失去了意義，但又如果，文字的力量曾經令你覺得失望，看「連儂牆」，看鄺神的書，又再次相信文字寄宿着某種信念。

紙上得來終覺淺

西鐵站鄉黑事件過後，有政府部門人士發出公開信聲援市民，末段一句「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行」，盡見文學修養。此句典出宋代詩人陸游的《冬夜讀書示子聿》，意思是指，談文說理是不足夠的，想貫徹你的學識抱負，還需要實質行動。讀到這兩句，又想到鄺俊宇新書的後記，他感嘆自言，若然到了某一天，需要他在議員和作家的身分之中選擇其中一個，他會選擇做議員。

世道已變，鄺俊宇亦然。鑑於之前幾年被人們恥笑得多（尤其常被文學圈子揶揄），近年新作已經用少了很多逗號。「鄺體」的時代早已過去，軟綿綿的鄺氏散文，今日亦按捺不住那一點時代的怒火。

如果你還不明白為什麼年輕人不顧自身都要保護「連儂牆」，為什麼「連儂牆」從來不倒，你應該學習鄺俊宇，找個屬於自己的樹洞，多寫一點字。「紙上得來終覺淺，絕知此事要躬行」，既是自况，又是自勉，年少成名的陸游，其實文武雙全，而生逢內憂外患的南宋亂世，他有着滿腔復國抱負，惟始終鬱鬱不得志，晚年以「放翁」自居寄情詩詞，存作多達六千餘首。是的，談文說理根本不夠力抗衡時勢，但當你無力躬行，你就寫字吧。如果字都不寫，齋活下去，望天興嘆，就代表放棄了最後的抗爭。

局勢險惡，世事已變得毫無道理，讓人倍感無力、氣餒，但偏偏，這個從不寫字的城市，又正因為仍然有人寫字，保住了那一點活力和底氣。

文 \\ 紅眼

美術 \\ Edwin

編輯 \\ 關曉陽

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