Ways of Seeing：天災避不過 如何面對？ 日本藝創 教人不去忘記

藝術家分享的故事，發生於2011年日本311大地震，福島核電廠受海嘯侵襲，政府宣布周邊居民立刻疏散。

一切看在學者椹木野衣眼內。

近日他來港淺談「震美術論」，講述日本藝術發展跟其天災連連本質的關係。

如果災難沒有終結，創作成為怎樣的逃生出口？

災與人生 「物派」藝術思潮

在大館普普藝術家村上隆個展展場舉行講座，全被七彩花包圍。多摩美術大學教授椹木野衣卻展示一張張災難圖片。

去年日本由「災」字當選年度漢字，由於處於四塊板塊之上，活躍的地殼活動不斷引致地震、海嘯、火山爆發等。古時大災難主要被視為神明降罪，同時影響日本人生命觀。椹木野衣以現代的「物派」解釋藝術觀：「日本變化無常的大自然環境與氣候，長久以來令人們抱有一種敏銳，這敏銳有份導致『物派』崛起。物派重心包括『不製造』、『不作多餘』。」物派是1960年代末起日本現代藝術重要一環。生於韓國並搬至日本的藝術家李禹煥掀起了物派思潮，強調物體與空間本身關係。一塊石頭，一根柱，物料成為主角，呈現極簡的力量。其實，李禹煥在多摩美術大學曾跟隨齋藤義重（1904-2001年）學習。齋藤義重是很多物派藝術家的老師，而他向來對自然中的偶然、不確定大有興趣。椹木野衣指出齋藤義重年輕時曾經歷1923年關東大地震，似乎對其生命觀念也有影響。

赤瀨川原平 路上觀察學

命運更多時是逼虎跳牆，現在國際知名的前衛藝術家赤瀨川原平（1937-2014年）正是一例。赤瀨川原平最「經典」之作可數1963年，他託印刷工廠印製一千日圓鈔票用作展覽，因而被當局起訴，最終被判有罪。其間他另外創作《大日本零円札》（1967），製造零日圓貨幣，引起對複製及藝術靈光的激烈討論。椹木野衣提醒，原來在此等瘋狂意念之前，赤瀨川原平其實曾經習畫，卻遇上「意外」：「他練習及繪畫過一些作品，然而在1959年的伊勢大颱風，其畫作絕大部分被水冲走或水浸！災難後他目睹頹垣一片，踏入1960年代他抱擁新的創作媒介，包括開始用垃圾來造雕塑。或許他認為事物都會流逝，即時拿上手的物料亦可用以創作，也未必要永久保存作品。」赤瀨川原平於是發現了另一片天，亦發展起書寫創作。至1980年代他進一步提出「路上觀察學」，欣賞現在所有，提出觀察街頭平常事物，掀起一陣風潮。有關書籍的介紹寫及，路上觀察學前身可追溯到1923年關東大地震之後興起的「考現學」，在破壞與重建之間，對當下的記錄。

恐慌與反核 刺激文化發展

災難因為大自然，亦少不得人禍。專門研究戰後現代美術發展的椹木野衣指出，核災無疑一直影響日本。他在《日本．現代．美術》（1998年）一書中提出「惡所」（悪い場所）概念。簡單而言，他認為日本歷史難以具連續的特性，不斷陷入遺忘又重複的「惡所」狀態，藝術發展亦然，尤其在戰後日本「遲來的」現代進程。這個概念及史觀大大影響隨後的藝術評論及研究建立重要基石，拼湊「當代日本」藝術面貌。

二戰時期美國於長崎及廣島分別擲下原子彈，爆炸導致數十萬平民傷亡，日本掙扎於陰霾中重建家園。政治雪球沒有停下來，椹木野衣指出，直至1954年美國氫彈試爆，致使附近水域打撈捕魚的日本木漁船「第五福龍丸」受到輻射污染，船員染上急症。事件引起民眾恐慌及反核運動，同時刺激文化發展。抽象畫家岡本太郎創作巨型畫作表達不滿，畫作現仍於澀谷站展出。惟引起更大迴響的必要數日本第一部怪獸大片《哥斯拉》同年面世。戲中講述氫彈試爆喚醒海底怪獸，哥斯拉登岸並襲擊東京市區。椹木野衣表示：「湧現大量變種怪獸打鬥的故事場面，於漫畫最為明顯。」

羅漢圖 「藝術是給予在世的人」

「我們明明是受到核爆切膚之痛，隔了幾十年時間，我們又落入核災之中。」椹木野衣說出日本核災的一大課題——遺忘。戰後日本要從徹底悲痛中重新站起來，社會瘋狂地進入追求科技、生產、建設的氣氛，迎來經濟迅速增長。對電力日益渴求，開發核能除配合發展，意識上亦代表日本有能力將歷史創痕轉化為利益。不過，2011年311大地震引致福島核災，再一次把日本陷入深淵。海嘯破壞由東京電力公司營運的福島第一核電廠，政府陸續宣布核廠半徑20公里內居民強制疏散，逾16萬居民緊急離開家園。椹木野衣說：「日本從此成為311後和311前。」藝術家對此有何回應？村上隆2012年在卡塔爾首次展出百米《五百羅漢圖》，由200個日本藝術系大學生共同製作。羅漢圖為深深啟發村上隆的江戶浮世繪畫家狩野一信著名作品之一。椹木野衣解釋羅漢承載一種宗教信仰力量，在江戶時期發生災難時，為紀念不幸逝世的親友，人們會製作五百羅漢石像，此份精神亦可體現於村上隆畫作之上：「雖然羅漢好像看起來差不多，但你們細看，每個羅漢都有不同表情、造型、神態。情况就像311地震失去至少20,000人命，他們不止是一個數目，每個人都是獨立個體。在世者或能在羅漢群中，找到跟自己失去親友相似的臉孔，得到一些安撫。藝術是給予在世的人。」

作品：Don't Follow the Wind 居民何時能夠重建家園？

說着說着，椹木野衣指向自己腳尖：「這些保護衣物，有如進入輻射區似的。」由於展場鋪上偌大花花地氈作品，遊人需要穿上腳套才能內進，不禁勾起教授思緒。現實裏他亦果真踏足過311核災禁區。震後，東京藝術家團體Chim↑Pom想到進入封鎖區，連同策展人一起發動創作及展覽計劃，椹木野衣亦有份參與。計劃「Don't Follow the Wind」共有12個藝術單位合作，獲短期逗留許可，進入「返回困難區」之高危地區。他們聯絡疏散的居民，獲得同意在部分災區內原先區所創作。於前期工作期間，團隊遇到一個故事。一名福島受災者回憶事故發生後，趕急開車載家人離開。向北開着開着，他突然停下車，熱愛釣魚的他運用平時測知風向之智慧。風吹向北，核污染亦向北擴散，他們決定轉向南逃。團隊認為事故發生後社會及媒體對災區關注不斷減少，望作品抵抗這個大氣候，所以用以命名計劃。

「至現在這一分鐘，展覽仍然進行中，但你不會看到，基本上沒有人可以看到。」他說。進入區域他們必要穿上整套保護裝備，四處頹圮，「鬼城」凝滯了災難發生一刻。伴隨測驗輻射水平儀器的「嗶、嗶、嗶」聲，團隊在不同的破屋創作。展覽在2015年311地震4周年「正式開幕」，區內不知名的地方豎起一支支Don't Follow the Wind旗。當中大陸藝術家艾未未作品A Ray of Hope，在屋頂安裝太陽能板，晚上便會自動發電並開燈，把房間照亮，恍如內裏仍有人在居住、用餐、生活。美國藝術家Trevor Paglen則使用震至破碎的窗口玻璃，將之磨粉及重新製成一個立方體作品Trinity Cube放於廢墟，意指作品繼續累積更多輻射。椹木野衣說，他與團隊現時每年回到災區幾次以維修作品。到了公眾真正能欣賞作品那天，便代表區域變回安全水平，居民重建家園。何時？沒有人知。根據今年上半年數據顯示，受災避難人數仍有5萬多人，重建款項亦有阻滯。

承認與提醒 藝術最大力量

椹木野衣解釋：「物理學家寺田寅彥有一句名言，說每當人們快要忘記災難時，災難就會來臨。在災難時刻，因為狀况痛苦，人們傾向忘記它，而非在隨後的日子思考它。」惡所概念指向人類的遺忘，一個不停發生卻不停遺忘之狀况。講座來到尾聲，偷看手機中沙田「反修例」示威的商場清場消息，心頭不免下沉。不禁舉手問問教授，香港不似日本位於地震帶，然而現在經歷持續抗爭運動，共同的社會體驗是否亦會出現惡所情况呢？他說回日本近代情况，指出經歷1960年代學運失敗後，當地大型運動消失，難以直接比較。不過，核事故後社會再次出現大型遊行，公民意識有所改變，一些藝術家亦以不同方式參與。

屏幕顯示災區中的旗，順着風飛揚，卻奮力叫人don't follow the wind。不知是絕望，還是一種轉化的希望。椹木野衣認為，藝術創作最大力量是承認與提醒：「日本此島國就在地震帶，是，我們根本不停受災的。藝術家嘗試帶出不同信息，創作可以做的，或者就是『不去忘記』這一點。」

文 // 劉彤茵

編輯 //蔡曉彤

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