無定向學堂：累了，EFT輕敲減壓 為了走更長的路

大家經歷着最累最辛苦的狀態

七月二十一日元朗襲擊當晚，黃衍仁剛從港島遊行後回家，陸續看到元朗暴力片段，「初頭無人會相信、無人想像到會打到咁。其實我感覺是這兩個月都見到很多暴力的事，或從近距離或從網上，但都沒有如今次這樣，（情緒）如此被影響」。他說那兩天是這兩個月運動以來感覺最累最辛苦。「我覺得很無力，覺得自己很多嘢都做不到。第二天起牀，身體不太能夠運作，晚上要飲涼茶，因為個人好躁。第三天起來，你仍感到好像被打了一身。有時你看了很多資訊，即使不是親身經歷，但其實是share緊整個香港社會的情緒。」

情緒受困擾時如何自救？他說有室友當晚情緒亦很激動，大家齊齊盤算在家中加裝沙包發泄憤怒。「你有需要打沙包就打沙包，要掟爛嘢都可以。只要不是傷害他人，能夠令你紓緩情緒都可以立刻做。但如果這些方法都不能夠有效紓緩情緒，你就要找出情緒的來源，為什麼會出現這種情緒？」

「我肯去面對它」

他強調紓緩情緒不代表要消滅這種情緒，「而是我肯去面對它（情緒），例如憤怒，知道憤怒現在喺度，憤怒一直不肯走，會搞到自己。你要知道憤怒的情緒有起有跌，就ok。所有情緒都一樣，包括開心和不開心，你逼自己永遠都要開心亦是有病」。

EFT4 步驟 深呼吸之必要

黃衍仁自問不做運動不打沙包，故自行另覓出路，當晚即時靜下心來用EFT（Emotional Freedom Techniques）紓緩情緒，「EFT只是其中一個小工具」。黃衍仁解釋，EFT分為四步驟，包括輕敲手掌旁邊，即空手道的劈木板位置，邊說：「雖然我現在很憤怒（可以換成其他感覺），但我仍然深深地，完全地接受我自己。」重複說三次，配合深呼吸。

「齋講這句話已經幾好，將情緒帶了出來。雖然大部分人不會說出來，但其實暗地裏是不接受自己，總是覺得自己不夠好，不夠別人叻。」他說有些人再修改這句話為「我仍然深深地，完全地接受和愛我自己」。黃衍仁說，有些人說到這句已經淚流滿面。

「當情緒已經支配着你的生活和呼吸，其實最有用就是呼吸，將自己拉回一個沒太多批判的狀態，去看清楚件事。」深呼吸雖簡單，但其實並非人人都識。「所以這段時間為什麼很多人講番要怎樣呼吸。尤其我們的文化，為何學校沒有教呢？為何沒教人打坐？其實不一定要關宗教事。為何沒有人教我們用呼吸來控制身體和情緒呢？即使體育堂教你做某些動作拉筋，但從來沒有告訴你為什麼，是無名的。」

輕敲8個身體部位

第二部分：輕敲八個身體部位，每個部位約八至十次，毋須對準一個點，可以是數隻手指「大包圍」一起敲。輕敲配合深呼吸，同時重複地說，「這個憤怒的感覺，這個憤怒的感覺」。「有時不用太仔細說這種是什麼情緒，可以簡單說句『我好L嬲，我真的好L嬲』。有時做的時候反而令你清晰了，這個嬲的感覺是什麼。有時候你會出現情緒，但卻不知道原因，有時候慢慢做會感覺到、發現到原因，是我個人經驗到的奇妙之處。」

第三部分：輕敲手指頭，除了無名指外，毋須說話。其後輕敲手背無名指和尾指中間位置，輕柔地閉眼後，張開眼，讓眼珠順時針轉動，再逆時針轉動一次，「聲稱可以平衡左右腦運作」。

第四部分：重複第二部分一次，一次做完四個步驟即完成一個section。「做得再仔細點是在開始一個section之前，先記低嬲的程度有幾多分，10分最高。做完之後feel吓，可能由10個嬲跌到6個嬲咁，你可以再做多次，直到嬲的程度去到0。」

敲一敲 疏導情緒窗口

黃衍仁十多年前從網上自學這套EFT情緒急救方法，「由一個美國人發明，他研究經絡和心理學的東西，再將兩者結合。他的理論是情緒不止存在於腦海中，而是整個身體部分不自覺地儲存了。我們現在不知道它（情緒）儲存在哪裏，於是透過敲一些位置、身體的門，就好像問這裏是個窗口嗎？這是我自己的詮釋」。

不要當無事 壓抑情緒

畢業於美國史丹福大學工程系的Gary Craig，一九九三年創立EFT，他相信產生所有負面情緒源於身體能量系統被破壞，於是結合中國針灸和西醫治療方法，創出以輕敲身體部位，讓人平復負面情緒。他又提出傳統心理治療總是認為負面情緒源於過往的痛苦經歷，因此提倡病人必須痛苦地重溫所有可怕細節才能療癒心靈，他卻認為這種重新經歷的痛苦並非必要，反而加重病人的負面情緒，並不適用於所有人。Gary指出EFT既無痛又簡單，聲稱技術可用於治療各種身體和心理疾病。不過亦有不少人批評，並沒有醫學證明EFT所提倡的生命力，亦沒有臨床心理學支持。

黃衍仁亦坦承EFT並非人人適用，亦只是治標的方法。「每一次你做完，放鬆下來。但你有沒有想過為何那時候自己會咁嬲呢？點解咁驚呢？如果你不去看這個原因的話，你很容易下次又嚟過。我覺得所有這些小工具、小方法不是要解決所有問題，而是說每一次情緒出現的時候都是一個契機，有很多方法可做。人類創造了很多方法對應身心各種創傷。相反如果你只信食藥，只可以等專業人士治療自己，是limit了自己可以療癒自己的想像，我覺得這樣是很危險或不健康的事。」

三十四歲的他說自己從十多年前，即二十出頭時開始接觸很多療癒身心靈方法，他覺得最有用的不是突然間情緒出現時要如何處理，「因為突然間情緒來到時，其實是呈現緊平時你處理得好不好。真心講我覺得最有用是平時一點一滴的練習或者關注自己的情緒。如果你習慣地壓抑情緒，每次都覺得只是少少嘢就不理會它（情緒），通常爆發時會更加大」。

有家歸不得點算？ 試將戰友變朋友

黃衍仁有首歌叫《絕望是一種福音》，他說對一些錯誤的事情，例如不公的制度和政府，感到絕望，絕對是一種好事，但關鍵在於要將希望和精力放在另一處正確的地方，例如是社群或是人。「這個是最迫切的，令年輕人找到希望的寄託，知道他們並不孤單。」他說這兩個月在街頭上見到這麼多戰友，同樣穿著黑衣、戴口罩和眼罩，如果能夠成功與戰友連結，互相支持和保護是最理想的狀態。

「那晚被家人趕出家門後輕生的戰友，如果這個戰友在外面有一班朋友。就算家人不讓他回家，就去找朋友囉，當然還是會嬲，但會不會可以避免這場悲劇呢？」難道我們不能夠獨立活在這個世界、獨自參與這場抗爭嗎？「孤立是一個假象，我們很容易會跌入去，但整個人類歷史告訴你不是這樣的，表面上很多時我們是孤獨，但不是的。」他嘆道：「我可以做的事不多，只可以用音樂或出post講EFT，或在德昌里與蘇波榮搞一些治療活動。但為何我覺得這件事（朋友支持）重要，因為我們這班人（德昌里）都是在二○一一、二○一二年時認識的，當然之後再認識更年輕的人，人數愈來愈多。當每次在外面遇到可怕和無力的事，回到這個社群，可以說出來、可以喊、可以鬧，好療癒，這才令我們行到現在，仲健康地行到現在。」

七月二十一日元朗襲擊當晚，即時有人開設「港人自救──借宿&流動急救車」Telegram group，多名香港市民自發供應牀位予未能返回元朗家的居民或示威者暫住。TG group連日來呼籲：「如果呢幾日有手足同屋企人因為政見不合導致情緒不穩、需要家庭溫暖，唔好留喺屋企屈埋屈埋，歡迎借宿。記住，多你一個，真係好多！」

快樂關鍵 消除你我之分

EFT創辦人Gary Craig接受我們的視像訪問時分享，快樂的關鍵是自覺所有人都是一體，而不是分離，這樣就不會有競爭、比較之心。七十九歲的他說自己雖然是工程師，但自十幾歲就對身心靈健康的方法非常感興趣，他憶述在一九八八年十月的一個早晨，他在牀上想着自己一堆待辦事情，發現根本超出能力負荷，突然腦海浮現一個想法：「Who needs this？」他形容這個時刻改變了一生，他開始邁開腳步親身去尋找治療心靈的方法，包括在一九九○年代初向東密西根大學心理學系前教授Roger Callahan學習以中國經絡為基礎的TFT（思維場療法，Thought Field Therapy）輕敲療法，「但我發現這個療法是不必要地繁複」。

弄清想解決的問題核心

於是他花費大量心力，研究出更簡易但有相同效果的EFT。他特別提醒使用EFT時，要留意你到底想解決的問題核心是什麼，例如是焦慮感覺？抑或是因為頭痛所引致的焦慮？還是焦慮所帶來的頭痛？「因為沒有弄清楚問題的核心，就無法『對症下藥』，這是常見的誤區。」

文 // 彭麗芳

圖 // 網上截圖

編輯 // 蔡曉彤

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