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2019年7月28日星期日
漫畫連載
九龍達人余震宇 掘九龍史 反思香港現况
有一種恐懼
7．27元朗大馬路上的肅殺與風火
周日話題：香港「大拒絕」
周日話題：逆權恐懼：香港的情感共同體
同場加映：元朗恐襲與國際輿論戰
影像特區：明與暗的七月曆
周日話題：從元朗襲擊翌日到社會運動中的恐懼管理
七情上面：此年此月，此時此刻，香港
周日話題：連儂牆的世界
讀書：世界正變得更好？（上）
開門讀書：緊守崗位
在大學教植物學：帶學生去旅行
阿貓阿狗：#38治癒
紙上聲色：穿越時空的純真
水清碩見：這個夏天好熱
家明雜感：西鐵死亡直播 真實比小說離奇
影片簡評：《信用欺詐師JP：香港浪漫篇》 IIA
藝術初體驗：19.7.21
單元連載
星期日文學‧亂世．抗爭．文字：西鐵的門，連儂的牆，鄺俊宇的書
家常便飯：桃膠蔬菜凍消暑 小孩都愛上
無定向學堂：累了，EFT輕敲減壓 為了走更長的路
Ways of Seeing：天災避不過 如何面對？ 日本藝創 教人不去忘記
通識導賞：「僱員暴徒」非新事 從傘運說起……
未來城市：護專院長：專科護士問診開藥 減輕醫生負擔
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【明報專訊】創作//黃照達
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九龍達人余震宇 掘九龍史 反思香港現况
有一種恐懼
7．27元朗大馬路上的肅殺與風火
周日話題：香港「大拒絕」
周日話題：逆權恐懼：香港的情感共同體
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周日話題：從元朗襲擊翌日到社會運動中的恐懼管理
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讀書：世界正變得更好？（上）
開門讀書：緊守崗位
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