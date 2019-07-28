副刊

星期日生活

下一篇 上一篇

家明雜感：西鐵死亡直播 真實比小說離奇

【明報專訊】上個禮拜天7月21日晚在網絡看到的直播畫面，恐怖震慄真是前所未見。從沒試過一面看着直播影像，一面如此焦急如焚、坐立不安的。看着看着，很快不能自已，心不停在淌血，眼不住的掉淚。

上 / 下一篇新聞