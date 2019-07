【明報專訊】美國哈佛大學心理學教授史蒂芬平克(Steven Pinker)在學界赫赫有名,2004年獲《時代雜誌》評選為全球100位最具影響力人物之一,近著《當下的啟蒙》(Enlightenment Now,2018)是對人類理性、科學、人文主義的嚴正捍衛,觀點更早見於平克的前作《人性中的良善天使:暴力如何從我們的世界中逐漸消失》(The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined,2011)。《天使》全書數十萬字,數據引用排山倒海,百多份圖表,近二千個引註,叫人目不暇給,不予反駁餘地,出版後立時風行,被譽為時代之書。