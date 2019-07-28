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星期日生活

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周日話題：連儂牆的世界

【明報專訊】這幾個星期，連儂牆遍佈香港。我想起約翰連儂和日籍歌手小野洋子合作的一首老歌Sisters, O Sisters，歌詞講述我們幾乎失去了一切，活在絕望之中，恰好捕捉了香港人反送中的心境 。

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