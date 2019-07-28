同場加映：元朗恐襲與國際輿論戰

以法治之名凌駕法治

2015年Charlie Hebdo襲擊後，時任法國總統奧朗德實施《緊急狀態》長達近兩年之久。《緊急狀態》是在1955年，法國在阿爾及利亞戰爭中，為了方便動員而訂立的法令。這法令讓法國總統可繞過所有司法程序達至管治目的。換句話說，它授予法國總統凌駕於法治上的權力。意大利名哲學家阿甘本（Agamben）指出，這類法令的詭異之處，在於它可以利用法治之名去撤銷法治（Force of law），無視所有現行防止政府人員濫權的法例。此外，這個「特殊狀態」可以利用法令得以永續權力真空狀態，免除「國家施行一切暴力的任何懲罰刑責」。最後法令不再為法治而設，成為了政治手段。這也為後來的《情報法案》奠基，名為反恐，實為全民監控，保障以及正名法國在反恐名下一切為保障領土完整性、國防以及體制等等的措施及武力使用。

名為反恐 實為監控

一向支持民主自由的法國民眾有反對嗎？很少。在法國及美國學者P.A. Chardel、Robert Harvey及 Hélène Volat著寫的〈法國情報法案：與美國愛國者法案的共鳴〉一文中指出，法國民意於Charlie Hebdo恐襲後跟美國九一一後非常相似——民眾一般對於國家以安全為由，加強監控、集權等措施，表現出積極支持態度。據新聞網Atlantico資料顯示，超過六成民眾支持這些以「安全」為名，監控為實的措施。近年法國以恐襲為名把所有「疑似」危險分子都納入S檔案（Fiche S，S 指 Sûreté，即「國家」安全）。S檔案不但詳盡記錄了所有「疑似」恐怖分子的個人資料，還有伊斯蘭教徒、來自宗教國家的非教徒、第二三代移民、無政府主義者、異見分子等等所有被政府視為眼中釘的群眾。近年法國一旦有暴力事件——例如在街上無差別殺人事件，即使未有證據顯示與伊斯蘭國或極端組織有關，亦會被某些親政府媒體隨意定性為恐襲。在恐襲的陰霾下，只要一牽涉隨機殺人，媒體、政府就可隨意將事件定性為恐襲，令某些群體被大眾標籤。

如何劃分隨機兇殺案（如2014年台北捷運隨機殺人事件）與恐襲？

恐襲一般指有政治目的，在國際政治中泛指社會中較弱勢的聲音希望通過極端手段達至目的。例如惡名昭彰的拉登只針對西方社會其實是政治計算。伊斯蘭教中主要劃分遜尼派和什葉派，前者信眾佔極大半數。拉登作為遜尼派可以否定什葉派，或像伊斯蘭國一樣將所有遜尼派以外的人劃為異端。然而他的政治計算是：希望獲得更多伊斯蘭教徒支持，所以目標瞄準西方國家。這個做法是為了引起伊斯蘭教徒同情，而將教徒與西方國家陣營放於敵對關係。

以「恐襲」混淆視聽

雖然西方社會大抵支持香港「反送中」運動，但只要運動中的任何一方（不論黃絲、藍絲、黑衣還是白衣人）一旦被冠上「恐襲」稱號，政府可以藉反恐之名，令香港進入如法國的《緊急狀態》中；無差別打擊一切與「反送中」有關的活動，包括局部肅清不受控的白衣人。及後政府更可用「打擊恐襲之名」正名自己一切行動，再向外國政府宣傳這是為反恐、安全作出的努力。法文中有一詞叫amalgam，意指把事物混淆。這個詞近年在法國社會中經常為媒體和學界使用，指出西方政府為了維穩而用「恐襲」混淆視聽，從而加強監控。而西方民眾長年在恐襲陰霾下，一聽見「恐襲」字眼，很有可能把社會運動和暴力使用聯想在一起，未必能夠分辨出黑衣人與白人之別。如此一來，「反送中」運動便會逐失去國際支持。更甚者，西方社會可能會支持加強監控（如智能燈柱）以達國家安全的目的。所以一旦恐襲之名被學界/親政府人士挪用，後果不堪設想。

國家是散播恐怖主義元兇

香港普遍只看到黃背心的勇武，或浪漫地想像法國人對於社運定必支持。但其實就算如法國左翼也對黃背心運動展現疲態，現在再有人命傷亡或警察濫權都置若罔聞。內政部長Castaner曾在三月時欲以反恐之名以軍隊鎮壓黃背心。在媒體壓力下，馬克龍才澄清不會用軍隊鎮壓。於是有法國人將其定義為 l'État terroriste，即terrorist state，意指國家才是散播恐怖主義、白色恐怖的元兇。此外亦偶有「國家恐怖主義」（State terrorism / State sponsored terrorism）之說。雖然各界對State terrorism定義未有共識，但一般意指由國家所行使的恐怖主義。其機制與terrorism劃界，前者不以獲取公眾同情為目的，只為達寒蟬效應之效，以處理管治危機。反觀元朗一役，有不少傳媒拍到疑似有議員和警務人員，與犯罪團體握手或合作，一經證實事件與執法部門有關，這役就與國家恐怖主義免不了關係。

講究文宣用字 爭取國際支持

大家以為西方民主社會（如法國）民眾必定會理解而且尋根究柢。其實有不少外媒已經有amalgam的問題出現，包括將「光復行動」講成一般群體衝突。其實焦土、勇武、和理非皆非問題，前設是，這必須要成為能引起國際關注及支持的策略。和理非不一定是目的，它可以是一種手段取得國際支持，而一切勇武或和理非的策略，都需要經過包裝來獲得國際支持。所以文宣的遣詞用字必須講究。

總括而言，恐怖主義可以合理化國家所有維穩及鎮壓措施，但國家恐怖主義則可以讓國際社會有機會進行制裁及譴責。

（筆者為法國巴黎社會科學高等學院社會學研究生）

文//懿風

編輯//王翠麗

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