7．27元朗大馬路上的肅殺與風火

在元朗住了近30年，從未見過這樣的元朗／元朗人。

平日車水馬龍、遊人如鯽，近7、8年，拉着大大小小行李箱的水貨客，總是塞滿大馬路恆香餅店、阜財街、日新街、又新街一帶的橫街窄巷。這天早上，水貨客卻幾乎絕迹，不見蹤影。

竟也樂得可復見寬敞的行人路。

平時一早已經開門、門庭若市的蛋撻店，只見拉下了厚重的灰色鐵閘，貼出告示「休息一天」。銀行、馬會投注站、診所、食肆統統關門。偶有少數店舖仍開門營業，卻門可羅雀，店員都神色凝重，細聲交談。

踏出家門一步，心裏不期然就多了一份不安和戒懼。

午後 ／文//潘曉彤

烏冬約我在錦上路站月台集合，等待另一位隊員的時候，兩下子就把一整個飯糰吃掉。電話響起，他說，你見到我就得了，不用過來相認，待會一起上車就得了。他再重複，不用過來相認。雖然相隔一段距離，從臃腫的背囊以及藏在內側的螢光衣，我很快就辨認出那個站在電梯口的男生Helmet是今天這隊急救隊的隊員。掛了線，烏冬說，這次不像之前，沒有急救大台，所以只能分散做。

為什麼還要來？

這個多月的反修例示威活動，除了「光復上水」那一次，烏冬都有到場。因為上星期發生的元朗那件事，急救員都知道這次不再是警察對市民使用武力，即使有記者的鏡頭，那些大量而可造成永久傷害的攻擊仍可能不會住手，「情况不可預料，開組的人，都要對組裏的first aider負責，會有心理負擔」。記者愚蠢地問，你為什麼還要來，你不怕嗎？「驚就一定驚。好醜命生成，死就一世，唔死就大半世。」跨過月台空隙踏進車廂時，他淡然地說。

我們計劃跟其他隊員在元朗集合，一起走到朗屏站熟習地形，再往回走。店舖已如午夜般悉數落閘，商場裏卻人來人往，如此詭異的場景，香港人卻似乎已習以為常。我們邊等邊讀地圖，Helmet說自己的生理鹽水還未fill，「不過如果不是對警察，都可能無用」。烏冬說。這時，我們還未知道兩小時後將會遇到被催淚彈驅散的大批市民。好奇他們這次的裝備有什麼不同，他們說都是加加減減，預備了結合止血帶功用的以色列繃帶，大量出血時能派上用場，也有燒傷用的油性紗布，他們甚至想像，如果遇上被磷製的燃燒彈擊中或者其他極端情况，有什麼對策。

烏冬說，不反對通知書內容要求主辦方安排糾察和急救員，所以大型遊行示威活動，有時會看見聖約翰救傷隊隊員，而即使如此，即使名正言順在危難裏給人施予攸關性命的救援，這些急救員的存在，在執法人員眼中似乎不必然正當，沙田那一次，大會堂轉角的位置，兩個正準備處理癲癇救援的急救員被警察拘捕。在站內與我們相認的隊員Lam，一直戴着口罩，他說，因為一個曾在現場義務急救的朋友，最近被上門搜查，「怕秋後算帳，所以都是保障自己」。我又禁不住問，為什麼還要出來？「因為今日有危險。」

「出來便要為自己負責」

沿路上每遇到其他穿上貼有紅十字螢光衣的人，他們都稍微交換情報，拿出對講機說調什麼什麼頻道。我看看我們這隊人的打扮，一如四周來往的普通市民，他們不急於穿上急救員螢光衣，說前幾天，修頓球場有急救站物資被沒收，急救員全部被抄牌，現在還沒有衝突，可免則免。我們跟傳說中會到場幫忙的消防局休班救護員集合，一個肩膀很橫、手臂粗壯的男生說，平時穿著制服，黑白兩道都不會搞，今天就不同了。最後因為人數太多，兩隊交換聯絡頻道後決定分頭行事。與他們分別前，烏冬善意提醒，有警察就冷靜應對，慢慢來，不要令其他示威者激動，見到黑道都要走，「想衝過去救援做英雄嗎？死了就是英雄，每個人出來，要為自己負責」。

我們從水車館街、西堤街，再沿大渠步往朗屏，在站內，烏冬和Helmet在不同出口視察，推想「衝衝子」會不會有可能剪開地盤鐵鏈拿工具，已有消息在附近佈防的警察又會不會乘勢推進過來。烏冬說，他們要知道撤退路線，跟隨人流移動，「有人就有可能受傷，所以就跟住這些可能受傷的個體，遠離人群沒有意思」。我們在站內規劃路線，盡量避開與其他隊伍重複，重整裝備，終於穿上螢光衣，在背包插上十字旗。有市民見狀，將身上的生理鹽水拿來，也特地過來傳送聽來的消息。

知道西邊圍已舉出橙旗，我們連忙收拾出發，打算到雙方可能遇到的大馬路界線附近巡看，還沒走到大馬路，突然傳來兩聲響鳴，是催淚彈，大量群眾急速迎面逃離。我們站在原地待人群走遠再隨人流走。在住宅群之間，突然有人大叫「first aid！first aid！」隊員拓海和小薯仔馬上舉起手往指示方向奔跑，拓海回頭看，向我背後的隊員招了招手，然後拔足前進，這下招手，叫隨隊的我跑得更落力。在為已坐下休息的高血壓叔叔解開領口鈕扣後，看見他沒大礙，大家決定繼續往元朗站方向視察。

在這個可以預見將有更多人流淚的時刻，我要離場，找個安全地方記錄這一切，與他們告別。他們說，加油。我沒回頭，說，你哋都係。

編輯//王翠麗

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