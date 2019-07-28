雖然事前黑社會的逞兇鬥狠加上各樣流言蜚語培育了一個強大的集體情緒——7‧27光復元朗會有大事，但參與示威的人數所見不少，擠滿馬路。7．21白衣人無差別毆打襲擊乘客的荒謬與恐怖感仍然鮮活，加上專業人員包括警察與西鐵職員的缺席和積極不干預，讓香港人對自身城市存有的安全感一夜消失，背脊開花的影像尤為難忘。

今期文章聚焦書寫恐懼，Josef指出，有一種恐懼叫逆權恐懼，是由「使人不安的政體」激發並催生一個「情感共同體」，而這不安，本來就潛藏在香港的制度。葉蔭聰則從另一面分析上述「情感共同體」，認為正出現一個名為「港式大拒絕」的新狀態，從個人主觀經驗根本上否定包括規管日常制度的正當性，而在大拒絕之中，各類政治冒險出現，例如暴力，對家也以冒險回應，例如僱用暴徒。他預期在見到新常態前，將會是一個持久而痛苦的非常規過程。

政治冒險讓大家經歷千迴百轉的情緒起伏，一直有跟進做調研的李立峯，基於元朗發生駭人的襲擊事件，也要因應變動現場調研的陣式。今周他環顧身邊必須走進事件的不論記者與示威者，理出一些管理恐懼的法則。馬傑偉呢，今期他說：愛在苦艱中成全。

文//黎佩芬

圖//黃照達

美術// SIUKI

編輯//王翠麗

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