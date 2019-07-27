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2019年7月27日星期六
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日式料理糅合「守破離」哲學 廚師發辦靈魂——高湯
本地家常菜變爐端燒 馬蹄鮮魷肉棒好和味
飲食Quicknote：開香檳歎得獎美饌
虛擬月老牽線 交友程式可覓良緣？
「美軍」騙子 對答如機械人
睇相揀人 蒲吧遊艇照？不了
格魯吉亞小鎮巨柱頂 千年修道院最近天堂
旅遊情報：曼谷酒店 跟大師學攝影
生力軍打破藝品拍賣界線 未來作品近1800萬成交
其他拍品：張大千「驚豔」全場
音樂展覽：香港藝術家 英國個展探索聲音
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其他拍品：張大千「驚豔」全場
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【明報專訊】拍賣行蒐羅約300件拍品，包括中國書畫、珠寶、古玩和青銅器，相當全面。當中張大千的《驚才絕豔》以近億港元成交，是全場焦點。
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