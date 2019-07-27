格魯吉亞小鎮巨柱頂 千年修道院最近天堂

位於高加索區的格魯吉亞，是最早出現基督教會的國家之一。早在4世紀開始，基督教便已被訂定為該國國教。現時格魯吉亞有超過八成人口屬於該國東正教（Georgian Orthodox Church）基督徒。國內的3個世界文化遺產，其中兩個分別是格拉特修道院（Gelati Monastery）及姆茨赫塔（Mtskheta）古蹟，都是宗教建築群，亦是最熱門的旅遊景點。這次要前往的石柱修道院（Katskhi Pillar），雖然規模及名氣較小，但更令人難忘。

隱身小村落 鄰近城市奇阿圖拉

石柱修道院所在的小村（Katskhi），最接近的城市是奇阿圖拉（Chiatura）。由首都第比利斯（Tbilisi）出發，可乘當地小巴Marshrutka前往（單程10 GEL，約27港元），距離約185公里，車程大概3.5小時。在奇阿圖拉，要再轉乘另一程小巴（單程6 GEL，約16港元），距離約10公里，但因班次時間不定，行駛時間亦較慢，下車後要再步行一段小路才到達石柱修道院，全程需時最少1小時。亦可在奇阿圖拉與的士司機議價，來回石柱修道院的車資大概30 GEL（約81港元）。

雖然連接第比利斯及奇阿圖拉的小巴每小時設有班次，但當地小巴司機會等到乘客坐滿才開出。由於最後由奇阿圖拉出發的班次在下午7時，要即日返回第比利斯在時間安排上有點緊張。若要輕鬆一點，也可以考慮參與當地旅行社的套餐行程，由第比利斯出發，即日來回遊覽石柱修道院和奇阿圖拉，團費約每人400至600港元，不包午餐。遊行社當然也樂意提供包車形式前往，1至4人，一天車程來回收費約1800港元。

當地人都知道石柱修道院是遊客焦點所在，所以小巴和的士司機都清楚讓遊客下車的位置；事前把石柱修道院照片下載到手機，溝通上便萬無一失。小巴下車的話，沿路有英文路牌，也不易迷路。石柱修道院遠看的景觀最為震撼，所以一出現眼前，便是拍照的最好時機。

石柱約高40米 教堂建於9世紀

這座天然石灰岩巨石約40米高，頂部面積約150平方米。最早何時有人登上柱頂，以及使用什麼方法攀爬已無從稽考，但研究估計，柱頂的教堂、地下室及隱士牢房，始於9世紀建造。在15世紀被鄂圖曼帝國佔領後，此地被荒廢了數百年，直至1944年才再有人攀登。

1995年，一位名為Maxime Qavtaradze的僧侶決意重建柱頂的教堂，並搬到該處隱修；於2009年得到當地政府支持，終於建成柱頂現有的小型修道院建築群。據稱現時65歲的Maxime，曾經是個毒梟，而選擇在這種環境修道，因為這裏「最接近天堂」。現時石柱建有一條鐵梯連接柱頂，遊客除非被邀請，否則不可以隨便攀爬，而且柱頂更是女性禁地。不過遊客可參觀建在地面的小型教堂。

採礦小鎮 登鐵鏽纜車上山

前往相對偏僻的石柱修道院外，同日還可遊覽附近的採礦小鎮奇阿圖拉。奇阿圖拉絕非一個旅遊城市，卻可以視作一個另類的觀光之地。這裏在蘇聯時期是重要的採礦城鎮，曾供應全球過半的金屬元素錳（Manganese）。在1991年蘇聯倒台後，此地的採礦業逐漸沒落，城市亦變得蕭條。

這小市鎮最受遊客關注的，是在50年代興建的纜車系統。在採礦時期用於運戴工人和物資來回上山的纜車，現時仍有17部維持行駛。遊客可以乘坐這些充滿鏽漬的破舊纜車上山（圖二），俯瞰市內景色。乘坐這些舊纜車有一定的安全風險，當地政府在2017年重建了4條新纜車線，但就失去了原有的特色。

奇阿圖拉的另一個特色景點，是距離市中心約2公里、在13世紀建於山洞的修道院Mghvimevi Monastery。除了可見小教堂與山洞結合，主殿的細緻石雕、木雕亦是觀賞重點。不過這裏沒有纜車，需步行約10分鐘上山。

走訪斯大林故鄉

哥里（Gori）正好在第比利斯和奇阿圖拉中間，旅遊配套如留宿選擇比奇阿圖拉好得多，是遊覽格魯吉亞時值得到訪的城市。前蘇聯領導人斯大林（Joseph Stalin）在1878年於哥里出生，因此這裏最重要的遊覽元素，也和這位20世紀極具影響力的政治人物有關。雖然哥里是斯大林故鄉，但當地人對其評價絕非盲目歌頌，在蘇聯解體後，甚至曾經清算他的暴行。現時遊客必到的，是市內的斯大林博物館（Joseph Stalin Museum），內容大致按時間排序，展示包括歷史文件、照片及斯大林的個人物品等。在博物館外不遠，有一所受保護的小木屋，是斯大林出生的故居（Stalin's House），他在此度過4年幼童歲月。

■旅遊錦囊

簽證：特區護照往格魯吉亞須需先辦理電子簽證（20.5美元，約160港元）（www.evisa.gov.ge/GeoVisa/）

匯率：1格魯吉亞拉里（GEL）約兌2.7港元

機票：香港來回格魯吉亞首都第比利斯（Tbilisi），阿聯酋航空經濟客位票價，連稅約5500港元起（需在迪拜轉機）

文：劉啟智

編輯：王翠麗

電郵：travel@mingpao.com