本地家常菜變爐端燒 馬蹄鮮魷肉棒好和味

Brett是中澳混血兒，外號阿鬼，在香港入行做爐端燒已有23年。他說自己是百分百香港仔，在他主理的菜式中融入了不少港式元素，其中他推薦的馬蹄鮮魷燒肉棒最具地道風味。做法跟家庭式煮馬蹄鮮魷蒸肉餅類似，先將半肥瘦的免治豬肉加入馬蹄及鮮魷拌勻，再加入山芋，爽口帶甜的山芋令整體口感提升，它的黏性更令肉棒易於定形。相比一般燒物，師傅說燒厚身肉棒最考功夫，溫度及時間的把關尤為重要，在600℃高溫下，爐端燒師傅要不斷反轉肉棒燒約10分鐘，才可做出表面微焦內裏嫩滑的口感。

燒乳豬變奏 菠蘿BB豬

另一創意菜沖繩菠蘿配膠原BB豬，靈感取材於香港婚宴上必吃的燒乳豬，阿鬼挑選食材時堅持要用剛出世3周的西班牙原隻BB豬，每隻體重不超過4公斤，體型較細，脂肪少，肉質特別彈牙香甜。由於烹調時間長，每天只能限量供應。有別於傳統做法，他先把BB豬斬件，用糖鹽醃1小時，洗淨後再加入小紅梅、八角、檸檬皮及蒜頭等辟臊，再以70℃慢煮12小時，令BB豬煮熟後仍能保持肉嫩多汁，容易去骨。最後把BB豬放在燒爐下層燒半小時，由於下層熱力有如回鑊燜焗的效果，可把BB豬燒得更皮脆嫩滑。再配搭有手撕菠蘿之稱的沖繩菠蘿，這款菠蘿纖維幼細，多汁帶點酸，可中和油膩感。

■幸福鳥

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