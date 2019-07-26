藝文青．胡迪：小叉，一起走下去

《反斗奇兵》到第3集，故事說得非常圓滿，當彼思動畫製作室宣布將有第4集，影迷心中都會半驚半喜。故事中玩具主人翁由安仔變成另一個小孩寶妮，她在幼稚園上學首天，無心插柳使用廢棄膠叉製作出一件DIY玩具，成為新角色「小叉」。準確來說他是一隻叉勺，英文為spork，不是fork。小叉「出世」後卻討厭成為玩具，只想做回一件垃圾。胡迪奮力把小叉留在寶妮身旁，不容許小叉「走失」。然而他們一家在假期踏上公路旅途，展開玩具們連串追追尋尋。

一個玩具怎能「走失」呢？「走失」在戲中是指玩具被主人遺下、遭盜取或弄掉，為他們最害怕之事。第1至3集基本主線都關於世界很危險，快回到主人身邊的論調，因而胡迪、巴斯次次都要拯救自己及大家。今次胡迪在旅途中重遇舊情人寶貝，寶貝本來是桌燈的裝飾玩具，一個穿著古典束衣傘裙的斯文牧羊女。分離多年，原來寶貝在公園與其他玩具駐守，截然不同的環境令她學懂相關技能，例如斷了手臂便要用膠紙貼好，更會「駕車」等。這令一向認為玩具應該在孩子家中，及對孩子忠誠才是好的胡迪大為震驚。

走失，不止尋獲回家的路

走失原來有另一種解讀。電影卻沒有一味吹捧走失。片中描述寶貝聽到胡迪不斷講述她在舊居小孩房子中的美事，面有難色，不太耐煩。這令人想到寶貝當初走失可能是無可奈何，或者別有一番痛苦滋味，然而相信她日漸改變心態，看到一些目標與價值。這是阿Q的自我麻醉，還是美麗新世界，還是交由讀者以及胡迪「選擇」，暫不多說。即使最後結局如何，胡迪一集又一集走失，尋回的不止回家的路，而是他相信之價值。每次找回自己，他總要勇氣、犧牲、冒險，以及不能少的同伴。

同伴來說，本集一班老朋友的「戲分」比例減少，胡迪跟傻頭傻腦的新仔小叉建立感情，亦為溫馨。一直想自己「走失」的小叉於戲內是最年輕的玩具。相比其他玩具，他樣子有點奇怪，身體結構非常脆弱。常常把「我是垃圾」掛在嘴邊，因為他本來就是垃圾，人生似乎注定即用即棄，被人用來吃完沙律便無用。然而，他對寶妮來說獨一無二，為小孩面對新環境的感情依賴。他一開始不知道自己有多麼被需要，到最後亦不知道自己有用。筆者幸得一位友人在臉書點出，別忘記小叉往往要跳下旅行車，或跳入垃圾桶時，胡迪都會大叫「唔好」，希望把他拯救。電影英文版配上插曲I Can't Let You Throw Yourself Away（Randy Newman主唱），歌詞更加入肉。走失還走失，不要消失好嗎？小叉，唔好跳啊，一起走下去。

文：小東