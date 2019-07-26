Leo王是誰？ 饒舌歌王引爆金曲獎爭議

數年前在本港一個小型live house聽過台灣樂團「巨大的轟鳴」，團員玩得投入，主音邊唱邊做奇怪肢體動作。上月竟就見到站在金曲獎台上的Leo王，費煞思量，突然想到其實是同一個人。在高雄成長的Leo王高中投入樂團，跟團員一起到台北上大學。後來他迷上rap，開始個人創作。金曲獎致詞時他大吐心中話，坦言自己本來考進台大社會系，惟想專心創作音樂而輟學，令媽媽大為失望及好像很「不孝」，並說：「我也愛你，但是我不一定要聽你的話，不好意思，不要混為一談。」全程他處於大男孩的亢奮狀態，說得肉緊但不拘謹。

25歲的Leo王並非從小學樂器，他形容自己是「土製炸彈」。在網上找影片自學，一度學過結他卻放棄，他說：「現在就靠嘴巴來寫歌啊！」從Leo王創作路，不難看到台灣音樂生態。高雄長大，他以前最愛到鹽埕區，看山看海看猴子。這位歌王是看大型音樂節大的，浸淫於各種樂隊音樂，包括最為熱鬧的「大港開唱」。大型音樂節優勢在於一天有很多音樂單位演出，觀眾可順道接觸其他種類。他憶述中學組織活動時，曾邀請心儀樂團「落日飛車」前來表演，十分回味。直至他到了台北，活躍的音樂圈令他可跟不同音樂人合作，共生共長。Leo王前年推出大碟《藝術家脾氣》，與去年到Clockenflap表演的潮流指標爵士女聲9m88合唱《陪妳過假日》。重要的是，台北有大大小小音樂場地讓他進步：「畢竟觀眾是買票入來，你會逼自己改善。你先去感染100人，再努力去感染1000人。」

「幽默唱出年輕人立場」

「『藝術家脾氣』可當一個藉口，其實每個人在生活中都可以有些任性的地方。」Leo王說。跟他說話，不像歌曲中「無厘頭」。金曲獎頒獎前播放評審評語指出Leo王「以充滿態度的方式，幽默唱出年輕人立場」。Leo王去年底出了新一張大碟《無病呻吟有情抒情》，講一事無成，講漏水的房間，講從香港坐回來的飛機有客人嫌飯太冷，跟小市民每天的牢騷一樣。當中《神經兮兮》更邀請媽媽一起rap，可聽到她在「yo yo yo」。Leo王解釋自己原名為王之佑，小時候媽媽喜歡叫他「佑佑」，聽起來像嘻哈文化中的「yo yo」。去年他回到高雄跟媽媽錄音：「當她知道要錄時都很認真，『要錄就要錄好』，畢竟一路以來創作都是我自己搞，媽媽不太知我做什麼，隨着愈多人聽我音樂，媽媽也默默地關注。」

音樂不是靈藥，關係不是寫首歌會好。惟Leo王指出創作時至少把想法再三整理，「再唱出來舒服很多」。跟媽媽一直關係緊密，歌曲非要諷刺對方。Leo王點出有時候媽媽會覺得自己不乖，或是跟她不像，歌詞卻開個玩笑「Oh媽媽／不要問我為啥米（什麼）／為啥米／我跟妳這麼不像／咱不是同款這樣神經兮兮／齁／這樣有像啦／有啦／有像啦」。他指出二人持續了解及溝通，比寫首歌、錄個音來得關鍵。他說：「畢竟媽媽即使比我大幾十年，雙方其實一直在學習及長大，慢慢進入不同階段。」另一首台語作品《快樂的甘蔗人》靈感為跟媽媽在客廳吃甘蔗看電視。「我種甘蔗就不種甘藷／我媽媽Taiwanese看不太有abc／沒關係／我翻譯給她聽」，歌詞貼地亦靈活使用英語台語。

每年都有「偏離主流」批評

說到此處，「Leo王是誰」這說話仍揮之不去？除大熱大陸歌手李榮浩，本年度金曲獎男歌手的入圍名單對香港樂迷或較陌生。年輕可能是近幾屆金曲獎其中一個個性，入圍的包括獲得新人獎的嘻哈R&B歌手ØZI，抱結他的謝震廷、柯智棠，3人均是1990年或後出生，為不容忽視的台灣唱作音樂人。謝震廷其實由小參加《超級星光大道》。今年金曲獎再被質疑認受程度，其中一個批評就是入圍名單偏離大眾認知。金曲獎由台灣文化部影視及流行音樂產業局舉行。今年評審分為5個組別，主席為歌手及製作人陳珊妮。流行音樂類評審團成員包括林夕、焦安溥、方文山、製作人韓立康、樂團滅火器團員楊家濬、「吹音樂」執行主編陳冠亨等40多名成員。滄海遺珠被指為蕭敬騰、王心凌，以及蔡健雅早前大獲好評的專輯《我要給世界最悠長的濕吻》等。

音樂平台StreetVoice音樂頻道總監小樹曾經參與金曲獎評審，他認為金曲獎幾乎每年都會有人批評偏離主流。他解釋評審先對每個作品或單位評分，於每個項目計出積分領先群，再從領先群討論出入圍名單，再經投票及討論選出得獎。因此，得獎及入圍不是單一使用評分及投票。今年更分為初、複與決審。金曲獎開放報名，門檻不算很高，參賽作品需取得國際標準錄音錄影資料代碼並以實體發行；僅作數位發行者亦可參與，資格包括須在台灣3家以上合法數位銷售平台上架。小樹表示：「做評審是苦差，每年要聽約500張專輯。」

重視質素多於人氣

交匯是另一重點。在金曲獎「大台」的競爭，加上盛事式歌唱表演（今年為陳奕迅、鄧紫棋），讓所謂主流及非主流得以交匯。前年最佳樂團由「草東沒有派對」打敗被稱為天團的「五月天」，專輯《醜奴兒》為出色搖滾之作，惟當時亦有不少批評。小樹表示如果只要比人氣，讓觀眾投票即可，毋須評審。他認為近年金曲獎評審往往重視質量多於人氣。無可否認，金曲獎帶動華語音樂破舊立新，小樹觀察到「新血入圍是金曲獎的常態，本屆的確有嘻哈作品大舉入侵，但其實rapper如熱狗、蛋堡、大支等很早也曾入圍」。可是，金曲獎亦被批評獎項混亂。

回看本港，我們不是沒有翻滾的獨立音樂圈。近年銳意推廣本地聲音的大型音樂節，只是看參與名單，滿是值得細聽的創作。備受關注的叱咤903頒獎典禮十大歌曲獎項，即使不少DJ均嘗試播放一些「非主流」，或是頒獎禮上加入表演環節，然而獎項由播放率計算，不易突圍。另外新城勁爆頒獎禮去年設「勁爆獨立音樂人/樂隊」得獎包括樂隊ToNick、唱作人Serrini等，Merry Lamb Lamb亦獲「勁爆十二樂勢力」，惟頒獎禮未能引起熱烈討論。猶記得有次在台北跟一個樂團主音聊天，他們剛在雙連捷運站口一個幾十人的活動中表演。問及他們出了新專輯「然後目標呢？」主音呼出一口空氣說：「至少贏到一個金曲獎吧！」筆者驚訝，暗忖他們心頭高，結果他們在某屆真的贏了不止一個獎。驚訝是因為差異。小團走到得獎，或有機會讓大眾認識自己音樂，這是可達到的目標，而不是一個夢。

文：劉彤茵

編輯/蔡曉彤

美術/SIUKI

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