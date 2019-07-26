職場教室：動物扮工室

假豬 大智若愚食老虎

既然叫得Jungle，當然虎豹豺狼什麼動物都有。職場行走，知己知彼，如果知道自己交手的合作的是什麼動物的話，便能避免中伏避免陷入險境，被出賣、被利用、傷亡的風險肯定可以大幅減少。正值我有新書出，普天同慶我決定派福利，選幾個性格鮮明的動物，深入淺出為大家講解一下。太陽底下無新事，必定總有三兩款在身邊，歡迎對號入座，更歡迎照鏡自省，識得笑，都唔好笑，因為應該笑唔出。

豬：如果你以為豬咁蠢，真正蠢的不是隻豬而是你。豬其實很聰明，不會浪費無謂氣力，不在乎天長地久，只在乎活得happy。首先要知道豬分兩頭路，有真豬和假豬，分不清楚的話就要好好想一想，會不會其實自己才是豬？真豬其實很可愛，天跌落嚟當被冚，你急佢唔急，懶是必然的，不過搵工轉工都一樣懶。因為鍾意食，所以識得投其所好，幾豬都有其積極及可用之處。

但假豬才是真犀利。可以有幾犀利？扮豬可以食老虎，還有大智若愚，內外夾攻，你話犀利唔犀利？防範敵人會打醒十二分精神，以為自己好醒，不把豬仔放在眼內，結果死咗都不知道是豬仔做的好事！

馬：要灑脫不羈做野馬，不甘不願被人騎，首先就要問問自己是否具備野馬的條件和本錢。即是什麼？不貪白糖紅蘿蔔，天地為家自己搵食。要有瓦遮頭住馬廐，又有好草食，天底下沒有免費飯餐，被騎被鞭被策，跑到不能跑為止，有沒有機會返老家頤養天年，就看你曾經跑出過什麼成績。

想話事，就要做馬王，個個都要買你怕。做馬仔，就要恰如其分，即使不懂拍馬屁，都要識做，要聽指令跟住做。千里馬萬中無一，伯樂何嘗不一樣？腳踏實地，做隻出色的馬仔，去到邊都有容身之處。

鱷魚 反轉肚皮是手袋

老虎：老虎看似很兇狠，其實本身屬貓科！如果唔發惡，老虎只不過是病貓一隻。張牙舞爪得把聲，唔知嚇死知就笑死，一個唔覺意，被隻豬食埋。講開又講其實鱷魚亦一樣，鱷魚頭老襯底，表面無堅不摧，肚皮卻脆弱不堪一擊，反轉肚皮是手袋。明槍易躲暗箭難防，老虎其實不嗜殺，殺戮只是為生存。食飽就會懶洋洋曬太陽，除非蠢到與虎謀皮，否則老虎之嘛，使乜驚？

鸚鵡：鸚鵡學舌，人講佢又講，不求甚解，只求發聲。初來報到幾得意，但鸚鵡學舌講來講去得幾句，自我感覺良好以為識講嘢好叻好好笑，其實除了他的主人其他人一點都不覺得好笑，吱吱喳喳只會煩到無朋友。煩都算，還要口沒遮攔兼無腦，聽到乜嘢講乜嘢，慘在學又學唔足，講啲唔講啲，乞人憎到冇朋友。但最重要是養唔熟，即使照顧幾好衣食幾足都不會知足，總是在伺機逃走，一有機會頭也不回走夾唔唞，不會有留戀。

如果老闆係動物，大家會用什麼動物來形容呢？

■Profile

張慧敏（辣媽），獵頭顧問公司老闆，職場專欄作家。

文：張慧敏