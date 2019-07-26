企業種椒回饋社會 互惠互利創造雙贏

資本主義萌生初期，「利潤最大化」（profit maximization）是企業的目標。賺錢為上，不少企業盡可能降低生產成本，有些更會對工人、環境、能源等剝削（exploitation）過度，引致社會、環境及生態等問題，因此有關企業社會責任（Corporate Social Responsibility，下稱CSR）的討論於20世紀後期漸趨熱烈。「1960、70年代，企業的價值是賺不賺到錢，到1980、90年代，除了評估企業賺錢情况，還看它是否用一個ethical way（符合道德途徑）來賺錢。」香港中文大學商學院商業可持續發展中心主任盧永鴻教授解釋。到了今天，CSR幾乎是每間企業必不可少的分支，它們針對股東、員工、社會、環境等不同持份者制定各種計劃，把部分利潤回饋社會及他們需要負責的持份者。

將飲水思源引入營商方針

除了談責任，商界也開始探討可持續發展（sustainability）的概念。早於2008年，聯合國開發計劃署已發表企業與發展中國家創造商機的報告，提出如何在牟利的同時，讓當地的貧者成為業務的消費者、僱員及生產商，製造社會影響（social impact）。2011年，哈佛大學商學院學者Michael Porter及Mark Kramer提出「創造共享價值（Creating Shared Value，下稱CSV）」的概念，正式把飲水思源的概念發展成更實用的營商方針。若說CSR是獨立於公司業務的行動，CSV就是與公司價值鏈（value chain）直接相關的，即從供應商、生產、市場營銷、零售等活動直接融入解決社會問題的元素，一邊賺錢，一邊履行社會責任，達至互惠互利的成果。

早在CSV概念普及前，超過130年歷史的本地老字號醬料企業李錦記已開始連結產業發展及扶貧工作。雖然李錦記並非經營餐飲業務，但他們於內地推動「希望廚師」項目，全額資助青年接受中式烹飪訓練，正正實踐促進相關餐飲業的可持續發展。企業事務執行副總裁孔君道（Dodie）受訪時指着辦公室當眼處的「思利及人」霓虹燈牌，他說公司的企業核心價值早已蘊藏了CSV的概念，並期望把不同持份者的利益納入營商策略，以締造雙贏為宗旨。「以前我們談可持續發展，很多公司陸續開設獨立的CSR team，但後來我們開始思考，為什麼這種責任只是由單獨部門去推動？其實是應該要融入業務的不同決策中。」

品牌本身曾於2017年贏得首屆「商社共生」傑出大獎。他們針對食品安全問題，嘗試在供應源上入手，與甘肅省農民合作種植辣椒，並引進有中國良好農業規範認證（Good Agricultural Practice，簡稱GAP）的管理模式，派專人親自教導當地農民正確預防蟲害、安全施藥、施肥、收割等技術。「當地農民未必懂得種很多款式，只會種植盈利較低的作物，我們合作種辣椒後，他們每畝收入提升3倍。」Dodie說。品牌承包這些辣椒用來製作醬料，這既可擁有品質安全的辣椒供應，又能節省中介費；另一方面，農民亦習得農業技術和確保收入保障，雙方各有得益。

採太陽能發電 剩餘電量贈公共電網

而在環保議題上，他們全球5個生產基地的可再生能源使用率接近五成，如新會廠房就應用太陽能光伏發電系統及地源熱泵系統，每年可為企業節省近30萬人民幣電費，剩餘電量更輸送至公共電網，惠及社區。前年企業更於新會廠房附近展開濕地公園興建工程，再一步淨化工廠排出的污水，減低水污染。此外，他們亦正與香港中文大學合作，在中國西北部種植耐鹽抗旱的新大豆品種，既可推動醬料行業的發展，也可為本地科研人才提供機會。Dodie說：「CSR是單向的施予，但發展CSV就能與各方持份者建立伙伴關係，我們又多一個機會檢視業務上的需要，對行業、對社會都達到可持續發展的目標。」

文：黃嘉希

編輯：王翠麗

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