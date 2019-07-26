性格難改變 適應更重要

自我壓抑 保持低調 在意評價

在社交場合，害羞者很在意自己的表現，亦很在意別人對自己的評價。陳雅文表示，「他們會留意對方的眼神、面部表情，判斷對方的想法。有時候會有負面想法，認為對方覺得自己不好。在社交場合感到不自在，很多時會刻意做一些事情令自己看來表現自然。例如觀賞現場的畫作、和別人交談時在意雙手放在哪裏，才令自己看起來表現自然。」害羞者面對刺激時，特別容易引起「戰或逃反應」（fight-or-flight response）——當一個人感到恐懼時，腎上腺素使身體產生各種變化，瞳孔放大、呼吸道擴張，呼吸和心跳加快，讓人做好逃離或作戰的準備。

害羞者應對焦慮的方法通常是保持低調，Philip Zimbardo在著作《不再害羞：如何提高你的社會適應力》中提到，害羞的人會壓抑自己的想法、感覺和行為以維護面子。在公眾面前，害羞者可能看上去十分鎮定，但他們的內心世界像一條複雜的思想高速公路，路上混亂不堪，到處都堆滿了感情碰撞和被壓抑的欲望。害羞的人沉溺於自我分析、評價自己，而走向了極端的狀態。

害羞都有優點

害羞看似只有缺點？心理學家認為害羞性格也有優點。陳雅文解釋：「害羞的人由於擔心在社交場合出洋相，因此很會看別人的『眉頭眼額』，愛觀察，會花時間去確認自己的想法，說話前經過深思熟慮。此外，為人也較細心和敏感，而且有同理心，會是一個很好的聆聽者。」

尷尬時面紅紅，經常擔心表現不夠好，對害羞者來說這種感覺並不好受。如果害羞性格是天生，能否改變？

陳雅文說：「不用強迫自己改變害羞性格，而且害羞性格難以改變。他們可以嘗試不同方法來減輕害羞帶來的不便及焦慮，學會處理及面對害羞帶來的情緒反應，以及如何提高在社會的適應力才是最重要。」