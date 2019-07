Double F：道歉的藝術

如此洋洋灑灑,倒像是在交功課寫悔過書,也不知是否該為此信而感動。好友說起他伴侶亦如是,每每道歉時條條框框、前因後果一一細數,讀完卻總感覺不到對方明白自己的處境與感受。

「愈是長篇大論,那麼認真的解釋,愈感到他道歉是因為知道我生氣,但卻不了解我為什麼有被傷害的感覺。而這種不了解,又是另一種隔膜。」好友說。從來同理心最難,怎樣會知道另一人在不同處境下的不同感受,所以道歉的藝術比一切都難,不在於怎樣陳述後悔自己的言行,而在於真誠——如何令對方感受到,是的,我明白你的感受,是的,我抱歉造成你有被傷害的感覺。

真誠表現是如斯之難

Put yourself in someone else's shoes,英文諺語一早道破,要去到如此私密的同穿一雙鞋同在一處境,才能得到一點明白別人感受的可能。所以真誠的道歉如斯之難,難於當我的價值觀、目的與你如斯不同,我如何理解別人的心思。

比如說,當時此刻的香港,不要說犯錯最多的政客會不會出來道歉,就是會,道歉許是因為群情、策略,如缺乏同理心就斷不會明白,你到底有多失望、多受傷害、多不快樂。

這陣子常想起大學時的老師司徒薇,雨傘運動前後她皆全心投入社運,記得那時她有一課講法國哲學家Alain Badiou,借哲人談愛情談世界大同。大致意思是,每人都沒可能完全理解其他人,但若每次願意把自己的邊界再推遠一些再推遠一些,便會愈來愈接近別人,接近更易理解別人之異的可能,自己的想法也漸漸改變,終致可以明白世界的真理。

人皆孤獨,要明白另一人的感受是如何困難?或許我也把邊界拓遠,明白別人為何覺得如是操作毫無問題。但又記着老師所言:無論你把邊界拓得多遠,你最終也只能接觸到別人的邊界——兩重邊界重疊,離同穿一雙鞋同行同痛仍遠得很。當此世代,人心分裂,Alain Badiou所言之愛與大同難以企求。而一再言及拓遠邊界而盡量接近他人的司徒薇也出家了,曾熱烈投人社運的人,是有多大的失望,才選擇退回到更小的世界,求真理之於己身之修為?

有關道歉,日本作家向田邦子寫《父親的道歉信》一文,說到嚴格的父親從沒有為女兒受到的屈辱道歉,後來信件中一句:「日前你做的事很勤奮。」讓女兒終感受到父親的明解,放下心事。向田邦子的父親沒說任何一句抱歉的話,她卻更感到父親的歉意。

文:方太初

(www.facebook.com/fongtaichorr,IG:fong_taichor)