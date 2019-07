Showcase：靈感源自MJ惹爭議 全能設計師灰調叛逆

還記得LV 2019男裝秋冬系列推出大概一星期後,BBC Channel 4與HBO共同製作的紀錄片Leaving Neverland首播嗎?紀錄片中兩名聲稱曾被MJ性侵的人士,講述當年性侵細節。紀錄片與系列面世時間接近,令不少人對系列有所保留,Virgil其後就事件解說:「……It referred only to his public life that we all know and to his legacy that has influenced a whole generation of artists and designers.(這個系列只是呼應他眾所周知的公眾生活,以及影響後世與設計師的文化遺產。)」整個系列以MJ作為軸心,Virgil確實只將其過去的美好一面坦率呈現。

未見設計前,先見Virgil如何用心鋪排設計以外的細節,無非讓觀者全面解讀MJ的品味。首先是系列的「邀請函」,是以MJ最具代表性的「白手套」製作而成;騷場背景更大事鋪張,將那首唱到街知巷聞的Billie Jean MV場景還原到騷場上,重現紐約下城區的原貌,還邀請樂隊即席演奏MJ的經典歌曲。

細節顯膽量 低調奢華

以上所見,作品好像只屬致敬式的二次創作;那麼Virgil究竟有否交出屬於自己的原創?當首個模特兒從後台步出騷場,看見他那套全灰色格調裝束的確令人疑惑:西裝外套、筆直的寬褲子、手提袋,色彩樸素得半點也不像Virgil平日的街頭浮誇概念,猶如偏離向來的設計作風。到後半場的設計,均以灰或素色作主導,才感受到這是低調的奢華,為營造收斂的效果。縱然用上溫和色彩,卻不要以為設計師已擺脫其叛逆因子,只是將向來不理世俗眼光的膽量,轉移到不同細節上,而且例子眾多,例如用上玻璃纖維物料配上LED燈,製成前所未見的LV經典旅行袋,恍如螢火蟲般在漆黑中發出奪目色彩,視覺既前衛又突破;系列中的千鳥格紋西裝,原來是由非洲的地形組合而成;獨立設計的兩件外套與大衣同時合穿,大玩「layering」。

MJ靈感單品不作生產

雖說系列啟發自MJ,但上文提及的小插曲,最終導致以MJ為靈感的單品不作生產。看來可惜,但Virgil卻選擇繼續反叛,縱使必須將印有MJ經典舞姿的T恤下架,他並無放棄從某些可行單品中繼續體現MJ個性的機會。那款Monogram皮褸設計就是例子,打斜繫上3條皮帶,正是仿效MJ常以軍事裝束示人的特色。另一邊廂,此款設計亦可窺探Virgil的年少時期,特別強調他對LV的愛慕:如外套上擁有5個大小與位置不一的袋口,若將其獨立來看,會發現分別為卡片套、小提包……其實全是Virgil年少時首幾個擁有的LV包款。

時裝騷末段,出現將法國、德國、加納、英國、意大利、荷蘭、蘇格蘭、南韓、瑞士、美國等多國國旗湊合於特大旅行袋與套裝上的設計。以上的國家正是Virgil工作室員工的國籍,設計有意傳達作品的根源與統一的概念。

