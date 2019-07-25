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2019年7月25日星期四
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The Buzz：專訪Alber Elbaz 帶着「快樂」回歸時尚界
Beauty：對抗高溫潮濕 精明補妝 靚足全日
Editor's Picks：1小時急救倦容
Brand Focus：冬暖夏涼 陪你一輩子 經得起考驗的羊毛衣
Fashion News：吃一卷「鈔票」
Hear HER Say...：愛寵紋上身留住安全感
Double F：道歉的藝術
Mrs. in Germany：私隱無價
鋒芒乍露：我可以做什麼？
失而復得的3個英文字
Essentials
Showcase：靈感源自MJ惹爭議 全能設計師灰調叛逆
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【明報專訊】Saint Laurent新款手袋均採用YSL大logo，卻各有微妙變化與特色。
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