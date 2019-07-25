失而復得的3個英文字

Hedi Slimane在2016年離開Saint Laurent後，由曾在Versus當創意總監的Anthony Vaccarello走馬上任，當上創意總監一職。他一上場做出最令大家拍手叫好的事，無疑是把YSL這個logo帶回來。當年Hedi Slimane入主Yves Saint Laurent後，又轉商標又改名字，不得不說是兵行險着。當然，他肩負起要把品牌銷售額翻好幾倍的大任，最終也是超額完成。只是，對YSL這個經典logo有情意結的老主顧無不慨嘆，因為聖羅蘭的logo就像其高級訂製服一樣，大半個世紀以來一直是經典。經典消失，固然令人失落。當大家開始習慣稱呼YSL為Saint Laurent的時候，品牌中的「Yves」又再度回來。失而復得，自然令人興奮。

經典logo回歸大熱袋款

我們都知道，商標是品牌建立身分，讓消費者識別的第一印象。當一個品牌要轉logo，改動的不僅是商標，更關乎設計方向、風格、形象、受眾等多方面，正是牽一髮動全身。近年，不少大牌換了設計主帥後都有改動商標的舉動，只是迴響都沒YSL這麼大，因為這個為人熟悉的品牌名字縮寫logo實在太經典，3個打直連在一起的YSL斜體字母，不僅象徵近代時裝的優雅傳奇，當年面世亦轟動平面設計界，一時無兩。

此所以今天的Anthony Vaccarello把這個經典商標帶回來，在大多包袋上重現這個經典logo，不得不說是可喜的事。事實上，自Anthony Vaccarello重新把經典logo帶回包袋後，幾乎所有受大家歡迎的型號包括Cassandra手提袋、Kate鏈條袋、Lou及Loulou Y形提花真皮手袋、Niki鏈條手袋、Sunset及Vicky鏈條斜孭袋……全飾以YSL標誌於袋身中央，而Rock味較淡的Monogram All Over，顧名思義以YSL logo為monogram，同時備有平易近人的帆布用料及水桶袋款式。如此一口氣把經典logo帶回人間，不得不佩服Anthony Vaccarello的一鼓作氣。

明星網紅力捧鏈條手袋

當然，在眾多飾以YSL經典logo的手袋中，還是以鏈條手袋最受歡迎，其明星效應毋庸置疑。不論是簡單休閒還是隨性混搭，均可輕而易舉地穿出時尚運動風，難怪它能成為許多明星網紅的首選。對不少女生而言，它已經成為日常造型中不可或缺的扮靚神器，甚至是獨一無二的時尚單品。最起碼，千禧一代在炫耀一身裝扮的同時，也身體力行將品牌的經典標記帶回來。相信已作故人的聖羅蘭先生泉下有知，也會對少女們如斯舉動，報以會心微笑。

查詢：Saint Laurent 2868 0092

文：張言志

模特兒：Liza M（a1m Management）

化妝及髮型：Chris Lam

場地提供：The Sea by The Old Man

編輯：梁小玲

電郵：lifestyle@mingpao.com

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