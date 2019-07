失而復得的3個英文字

Hedi Slimane在2016年離開Saint Laurent後,由曾在Versus當創意總監的Anthony Vaccarello走馬上任,當上創意總監一職。他一上場做出最令大家拍手叫好的事,無疑是把YSL這個logo帶回來。當年Hedi Slimane入主Yves Saint Laurent後,又轉商標又改名字,不得不說是兵行險着。當然,他肩負起要把品牌銷售額翻好幾倍的大任,最終也是超額完成。只是,對YSL這個經典logo有情意結的老主顧無不慨嘆,因為聖羅蘭的logo就像其高級訂製服一樣,大半個世紀以來一直是經典。經典消失,固然令人失落。當大家開始習慣稱呼YSL為Saint Laurent的時候,品牌中的「Yves」又再度回來。失而復得,自然令人興奮。

經典logo回歸大熱袋款

我們都知道,商標是品牌建立身分,讓消費者識別的第一印象。當一個品牌要轉logo,改動的不僅是商標,更關乎設計方向、風格、形象、受眾等多方面,正是牽一髮動全身。近年,不少大牌換了設計主帥後都有改動商標的舉動,只是迴響都沒YSL這麼大,因為這個為人熟悉的品牌名字縮寫logo實在太經典,3個打直連在一起的YSL斜體字母,不僅象徵近代時裝的優雅傳奇,當年面世亦轟動平面設計界,一時無兩。

此所以今天的Anthony Vaccarello把這個經典商標帶回來,在大多包袋上重現這個經典logo,不得不說是可喜的事。事實上,自Anthony Vaccarello重新把經典logo帶回包袋後,幾乎所有受大家歡迎的型號包括Cassandra手提袋、Kate鏈條袋、Lou及Loulou Y形提花真皮手袋、Niki鏈條手袋、Sunset及Vicky鏈條斜孭袋……全飾以YSL標誌於袋身中央,而Rock味較淡的Monogram All Over,顧名思義以YSL logo為monogram,同時備有平易近人的帆布用料及水桶袋款式。如此一口氣把經典logo帶回人間,不得不佩服Anthony Vaccarello的一鼓作氣。

明星網紅力捧鏈條手袋

當然,在眾多飾以YSL經典logo的手袋中,還是以鏈條手袋最受歡迎,其明星效應毋庸置疑。不論是簡單休閒還是隨性混搭,均可輕而易舉地穿出時尚運動風,難怪它能成為許多明星網紅的首選。對不少女生而言,它已經成為日常造型中不可或缺的扮靚神器,甚至是獨一無二的時尚單品。最起碼,千禧一代在炫耀一身裝扮的同時,也身體力行將品牌的經典標記帶回來。相信已作故人的聖羅蘭先生泉下有知,也會對少女們如斯舉動,報以會心微笑。

